Andréia Horta se derrete ao postar foto com a filha: 'A força da vida'

A atriz Andréia Horta encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto de Yolanda, sua filha com o ator Ravel Andrade

Andréia Horta encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 3, ao compartilhar uma foto com sua filha, Yolanda, fruto de seu relacionamento com o ator Ravel Andrade.

Na foto postada no feed do Instagram, a atriz aparece segurando a bebê no colo, que veio ao mundo em novembro do ano passado, enquanto passeia em meio à natureza. A mamãe também postou uma foto segurando uma das mãos da bebê.

"A força da vida... Olhei pra mim nessa foto e me vi outra…", declarou a artista, contando que a foto foi tirada por Ravel. "Foto do amor pai", completou. Os seguidores encheram o post de comentários fofos. "Que amor", disse a atriz Alexandra Richter. "Que foto linda!", escreveu uma seguidora. "Que lindeza", falou uma fã. "Amores da minha vida!", se derreteu o papai.

Andreia e Ravel estão juntos desde 2022. A atriz anunciou a gravidez no final de junho. "Aqui, o tempo mais bonito, a maior alegria de nossas vidas dentro do amor vem chegando a nossa filha!", escreveu ela na ocasião.

Confira:

Andréia Horta posta foto com a filha - Foto: Instagram

Andréia Horta com a filha - Foto: Instagram

Andréia Horta mostra a filha e encanta Lilia Cabral

A atriz Andréia Horta resolveu celebrar 2024 compartilhando um texto comovente em sua rede social. A artista - que há um mês deu à luz Yolanda, sua primeira filha, fruto da união com o também ator Ravel Andrade - fez um balanço do ano que está acabando e mostrou, pela primeira vez, uma foto de parte da cabecinha da herdeira.

O Instagram chamou a atenção de vários famosos. Entre eles, a atriz Lilia Cabral, que manifestou nos comentários. "Ah! Meu Deus!! Quanta paixão!". Outros famosos também fizeram questão de deixar uma mensagem carinhosa para Andréia e sua filha. Veja a publicação!

