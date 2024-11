Nasceu! Andreia Horta dá à luz sua primeira filha com Ravel Andrade

Nasceu neste sábado, 30, Yolanda, a primeira filha da atriz Andreia Horta e do ator Ravel Andrade, em uma maternidade no Rio de Janeiro

Nasceu neste sábado, 30, Yolanda, a primeira filha da atriz Andreia Horta e do ator Ravel Andrade, em uma maternidade no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela coluna Play, do jornal O Globo. Até o momento, os pais ainda não publicaram fotos da bebê.

Andreia e Ravel estão juntos desde 2022 e anunciaram a gravidez no final de junho. "Aqui, o tempo mais bonito a maior alegria de nossas vidas dentro do amor vem chegando a nossa filha!", escreveu ela na legenda da publicação.

Ao longo da gravidez, a atriz continuou trabalhando e fez algumas aparições públicas com o barrigão à mostra. Recentemente, em seu Instagram oficial, Andreia publicou uma foto do casal em um ensaio de gestante. Usando um blazer, calça e top na cor preta, a famosa esbanjou beleza ao destacar a silhueta da gestação.

Encantados com o clique em família, diversos amigos famosos e seguidores deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "Lindos!!!!!", declarou a atriz Débora Falabella. "Linda!!!", disse a também atriz Drica Moraes. "Deus abençoe grandemente vocês três", escreveu um internauta. "Barriguda lindíssima", elogiou outro.

Como é o quarto do filho de Andreia e Ravel?

Em outro momento, Andreia dividiu com o público detalhes da decoração do quartinho da herdeira. Através de um vídeo compartilhado nas redes sociais da artista, é possível perceber que o local conta com móveis clássicos em madeira e um enxoval em tons claros.

O ambiente ainda possui um papel de parede com o tema de animais do mundo e vários bichinhos de pelúcia espalhados pelos móveis. Os toques de rosa, verde e amarelo estão presentes em cada cantinho, incluindo a poltrona de amamentação e o trocador.

