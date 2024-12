Um mês após dar à luz Yolanda, Andréia Horta faz um balanço de 2024 em rede social e mostra a filha pela primeira vez, o que encanta Lilia Cabral; veja foto!

A atriz Andréia Horta (41) resolveu celebrar 2024 compartilhando em texto comovente em sua rede social, neste domingo, 29. A artista - que há um mês deu à luz Yolanda, sua primeira filha, fruto da união com o também ator Ravel Andrade (31) - fez um balanço do ano que está acabando e mostrou, pela primeira vez, uma foto de parte da cabecinha da herdeira. A postagem no Instagram chamou a atenção de vários famosos. Entre eles, a atriz Lilia Cabral (67). A intérprete de Maristela em Garota do Momento, novela das sete da TV Globo, se derreteu com o post.

A mamãe coruja iniciou o texto confessando que desejava escrever muito mais sobre 2024, mas não dava tempo, pois anda com muito sono. E seguiu: "Sinto um amor novo e de uma força que afirma a luz e a sorte que é estar vivo. Minha filha tem mais de um mês e cuido dela noite e dia, aprendendo a cada instante a olhar pra tudo com olhos de primeira vez. 2024 foi lindo!".

"Me casei em janeiro, comentei o Oscar, filmei grávida de 8 meses, dei de pau em cima de algumas ilusões, nutri sonhos. Fiz muita coisa que eu queria (algumas estão aqui nesse feed). Há ainda quase tudo por fazer, mas a novidade é que estou inteira aqui e agora produzindo o doce leite que alimenta minha filha e olhando pra ela sinto Deus entre nós", continuou Andréia.

Entre os vários comentários na postagem da atriz, Lilia Cabral se manifesta: "Ah! Meu Deus!! Quanta paixão!". Outros famosos também fizeram questão de deixar uma mensagem carinhosa para Andréia e sua filha. "Muito, muito amor", deseja Marcos Mion. "Amores!!! Muitas alegrias saúde e muito amor pra vocês!!!", diz Erom Cordeiro. "Tamanho dessa beleza!!!", fala a cantora Roberta Sá. "Amo grande", declara a apresentadora Sarah Oliveira. "Deusa", destaca a atriz Fabiula Nascimento. "Te amo. Amo vocês. A vida é boa demais com nosso amor", ressalta a atriz e cantora Emanuelle Araujo. Já as atrizes Débora Falabella, Leticia Sabatella e Patricia Pillar encheram a caixinha de comentários com emojis de coração.

Publicação de Andréia Horta no Instagram - Foto: Reprodução/Instagram

Lilia Cabral comenta na publicação de Andréia Horta - Foto: Reprodução/Instagram

CHEGADA DE YOLANDA

Andréia Horta deu à luz a primeira filha, Yolanda, no dia 30 de novembro, no Rio de Janeiro. A artista usou as redes sociais para divulgar a chegada da bebê, com uma foto do enfeite de maternidade. O item foi costumizado nas cores lilás, verde e branco.

"Em uma rua da Glória nasceu Yolanda!!! Nascemos", escreveu ela, na legenda. Nos comentários, famosos celebraram a novidade. "Vira até uma poesia!! Não creio que você é mãe real fato na prática!!? Que menina sortuda!", escreveu a atriz Samara Felippo. "Bem-Vinda à Vida, Yolanda! Que nome lindo seus pais te deram", disse a jornalista Sandra Annenberg. "Bem vinda amor da Vida!!! Tio Samuka te ama!!", declarou o ator Samuel De Assis.

Andreia e Ravel estão juntos desde 2022 e anunciaram a gravidez no final de junho. "Aqui, o tempo mais bonito a maior alegria de nossas vidas dentro do amor vem chegando a nossa filha!", escreveu a famosa, na legenda da publicação, à época.

