Andreia Horta encanta ao exibir o barrigão de grávida em ensaio de gestante

A atriz Andreia Horta, que está na reta final da gravidez, compartilhou uma novo foto do barrigão junto com o namorado, Ravel Andrade

A atriz Andreia Horta encantou os seguidores na manhã desta sexta-feira, 22, ao compartilhar em suas redes sociais um novo registro mostrando o barrigão de grávida. A artista, que está na reta final da gestação, está à espera da primeira filha com o namorado, o ator Ravel Andrade.

Em seu Instagram oficial, Andreia publicou uma foto do casal em um ensaio de gestante. Usando um blazer, calça e top na cor preta, a famosa esbanjou beleza ao destacar a silhueta da gestação.

Encantados com o clique em família, diversos amigos famosos e seguidores deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "Lindos!!!!!", declarou a atriz Débora Falabella. "Linda!!!", disse a também atriz Drica Moraes. "Deus abençoe grandemente vocês três", escreveu um internauta. "Barriguda lindíssima", elogiou outro.

Recentemente, Andreia dividiu com o público detalhes da decoração do quartinho da herdeira. Através de um vídeo compartilhado nas redes sociais da artista, é possível perceber que o local conta com móveis clássicos em madeira e um enxoval em tons claros.

O ambiente ainda possui um papel de parede com o tema de animais do mundo e vários bichinhos de pelúcia espalhados pelos móveis. Os toques de rosa, verde e amarelo estão presentes em cada cantinho, incluindo a poltrona de amamentação e o trocador.

Vale lembrar que Andreia Horta e Ravel Andrade assumiram o romance em maio de 2022, quando publicou a primeira foto do casal. "Meu amor e eu", disse a atriz, na ocasião. "Meu encontro. Meu amor total. Flecha de ouro!", acrescentou o artista.

Andreia Horta e Ravel Andrade - Reprodução / Instagram; @isadorarelvas

Andreia Horta se derrete com barrigão de grávida

Recentemente, Andréia Horta chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais ao mostrar um novo clique de seu barrigão de grávida. A atriz, que está à espera de sua primeira filha com o ator Ravel Andrade, compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma foto em que aparece usando uma roupa preta e um casaco.

Na legenda da publicação, Andreia confessou que está amando a gestação. "Nono mês!!! Amando cada dia, amando estar grávida, feliz da vida!", disse a mamãe de primeira viagem; confira o clique!

Leia também: Andreia Horta finaliza últimos detalhes do quartinho para a chegada da filha