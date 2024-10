Andreia Horta finaliza últimos detalhes do quartinho para a chegada da filha

Grávida de sua primeira filha, Andreia Horta encanta ao compartilhar os toques finais na decoração do quartinho da herdeira

Em contagem regressiva para o nascimento de sua primeira filha, Andreia Horta compartilhou os toques finais na decoração do quartinho da herdeira, fruto de seu relacionamento com o ator Ravel Andrade. Em suas redes sociais, a atriz revelou que recebeu as roupas de cama, cortinas e outros itens indispensáveis para a chegada nas primogênita.

Apesar de já ter compartilhado um vídeo exibindo alguns detalhes da decoração do quartinho da filha, Andreia usou os stories do Instagram para mostrar novos registros do cômodo. Nos cliques, a atriz revelou que encomendou diversas opções de roupas de cama, tanto para o bercinho da menina quanto para uma cama que ficará no quarto.

Entre os registros, Horta também compartilhou diversas opções de lençol, fronhas, protetores de berço, almofadas, tapetes, ninho, bonecas, cortinas e ursos de pelúcia, tudo pensado com muito carinho para o nascimento de sua primogênita, que ainda não teve o nome revelado. Na legenda da publicação, a atriz marcou a conta dos fornecedores.

Vale lembrar que Andreia compartilhou detalhes sobre o processo de preparar o quartinho da filha ao mostrar como a cômodo estava ficando em seu Instagram. Na legenda, ela contou que se preocupou em criar um ambiente repleto de amor para a chegada da primogênita: “Criar o quarto da filha foi um processo delicioso!!!”, iniciou.

“O resultado é para nós uma felicidade! Estamos bem pleninhos e satisfeitos nesse lugar de amor que semeamos e criamos juntos!!! De coração muitíssimo obrigada pela parceria nesse momento tão lindo!!!”, disse a artista, que agradeceu as marcas parceiras e também o apoio de sua baby shopper, uma especialista em enxoval, na preparação.

É válido mencionar também que Andreia Horta e Ravel Andrade esperam o nascimento da primeira filha juntos. Os dois estão juntos desde 2022 e anunciaram a gravidez no final de junho: "Aqui, o tempo mais bonito e a maior alegria de nossas vidas dentro do amor vem chegando a nossa filha!", escreveu a artista em suas redes sociais.

Andreia Horta aparece pela primeira vez após anunciar a gravidez:

Andreia Horta fez a sua primeira aparição em público após anunciar que está grávida. No início de julho, ela participou de uma palestra no Rio de Janeiro e contou com a companhia do namorado, o ator Ravel Andrade. A estrela surgiu sorridente ao evento e mostrou que sua barriga de grávida estava discreta e ainda não aparecia em seu look.

