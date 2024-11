Andréia Horta impressiona ao mostrar barrigão na reta final da gravidez

Andréia Horta está no nono mês da gravidez de sua primeira filha, fruto de sua relação com Ravel Andrade, e mostrou o quanto a barriga cresceu

A atriz Andréia Horta está no nono mês da gravidez de sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com o ator Ravel Andrade. Nesta quarta-feira, 20, a artista mostrou a evolução de sua barriga ao compartilhar uma foto em frente ao espelho.

No registro publicado nos Stories do Instagram, Andreia aparece usando um top preto e shorts verde, exibindo o barrigão. Em 13 de novembro, a atriz celebrou a reta final da gestação. "Nono mês!!! Amando cada dia, amando estar grávida, feliz da vida!", disse a mamãe de primeira viagem.

Recentemente, Andréia e Ravel se reuniram com o casal de amigos Alexandre Nero e Karen Brusttolin e registros do encontro foram compartilhados no Instagram. "Eu dominguei, tu domingaste, nós domingamos", escreveu Nero na legenda da publicação.

Andreia Horta mostra a decoração do quarto da filha

Recentemente, Andreia finalizou a decoração do quarto de bebê e mostrou os detalhes para seus fãs. O local tem móveis clássicos em madeira e enxoval em tons claros. O ambiente ainda possui um papel de parede com o tema de animais do mundo e vários bichinhos de pelúcia espalhados pelos móveis.

Os toques de rosa, verde e amarelo estão presentes em cada cantinho, incluindo a poltrona de amamentação e o trocador. “Criar o quarto da filha foi um processo delicioso! O resultado é para nós uma felicidade! Estamos bem planinhos e satisfeitos nesse lugar de amor que semeamos e criamos juntos", disse ela na legenda. Veja as fotos!

Vale lembrar que Andreia e Ravel estão juntos desde 2022 e anunciaram a gravidez no final de junho. "Aqui, o tempo mais bonito a maior alegria de nossas vidas dentro do amor vem chegando a nossa filha!", escreveu ela.

