Ana Maria Braga mostra bastidores do anúncio da gravidez de Tati Machado

Tati Machado fez o anúncio de sua primeira gravidez durante participação no 'Mais Você' desta quinta-feira, 19; Ana Maria mostrou bastidores do anúncio

Nesta quinta-feira, 19, Tati Machado contou que está grávida de seu primeiro filho durante participação no Mais Você e emocionou os telespectadores e Ana Maria Braga, que comanda o programa. Nas redes sociais a apresentadora, mostrou os bastidores do anúncio em seu perfil no Instagram.

"Ah, a alegria e a emoção do primeiro filho, da gravidez, do que virá… Toda boa sorte do mundo, minha lindinha. Agora vamos cuidar", disse Ana na rede social, que ainda publicou um vídeo de uma conversa com Tati no camarim do programa.

"Ele ia arrumar a casa, né? Aí ele falou: 'Tati, eu não fiz nada!' Eu nunca esperei tanto o programa passar. Parecia que não passava... Aí ele falou: 'fiquei de um lado para o outro no sofá!' E eu falei: 'você devia ter vindo!' Ele falou: 'não, Tati, se eu for, a Ana vai jogar o microfone para mim e eu vou morrer. Eu não vou'. E eu falei: 'então, tá, mozão!'", contou Tati, aos risos, falando sobre o marido, o diretor e cineasta Bruno Monteiro.

Em seguida, Tati abraçou Ana Maria e disse: "Vim te agradecer! Agora vamos cuidar. Aí o Cadu e a Dani lá da culinária já falaram comigo: 'ah, por isso que você estava querendo comer um cuscuz com ovo outro dia. Eu falei: 'vocês não estão pegando os sinais. Obrigada! Estou muito feliz! Eu vou te abraçar mil vezes". A apresentadora entrou no quarto mês de gestação, mas não revelou o sexo da criança.

Menino ou menina? Tati Machado revela sexo e nome do seu primeiro bebê

A apresentadora Tati Machado está à espera de seu primeiro filho com o marido, o fotógrafo Bruno Monteiro. E nesta sexta-feira, 20, durante participação no Encontro com Patrícia Poeta, ela revelou o sexo e o nome do seu baby!

"Vou contar para vocês, gente. Eu e o mozão estamos esperando um menino, e vai se chamar Rael. A gente tem esse nome em mente há anos. Se fosse menina, teríamos mais opções e teríamos que pensar bastante, mas menino sempre foi Rael. É Rael, gente!, contou Tati, que ganhou um presente especial de Patrícia Poeta em seguida.