Amanda Kimberlly mostra como faz decoração de mesversarios de Helena

Criatividade! Amanda Kimberlly revelou que faz à mão detalhes da decoração das festinhas de mesversário de Helena, sua filha com Neymar

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly realiza festinhas intimistas mensalmente para celebrar os meses de vida de Helena, sua filha com o jogador de futebol Neymar Jr. Agora, ela revelou como organiza os eventos em família e contou que prepara à mão detalhes da decoração.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Amanda mostrou detalhes do momento em que montou alguns arranjos de flores para uma das festinhas. No registro, a modelo explica o passo a passo do trabalho, além de exibir os materiais utilizados e o resultado final.

Após o vídeo da montagem viralizar na web, diversos internautas elogiaram a criatividade de Amanda Kimberlly, que sempre capricha na decoração das celebrações da pequena Helena. "E eu jurando que a diva contratava decoradores, amei!", declarou uma seguidora. "Eu amo os mesversários dela, acho muito lindo tema de flores", disse outra. "Ela é elegante, sofisticada, minimalista e super caprichosa", falou uma terceira.

Discreta, a influenciadora digital costuma compartilhar poucos registros de seu dia a dia, incluindo fotos raras da filha. Atualmente, Amanda passou a realizar mais conteúdos e tem aparecido mais nas redes.

Vale lembrar que além de Helena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua antiga relação com Carol Dantas, e Mavie, de 1 aninho, fruto da atual união com Bruna Biancardi.

Confira o vídeo de Amanda Kimberlly:

Rafaella Santos mostra nova foto encantadora de Helena

Recentemente, a influenciadora digital Rafaella Santos usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma nova foto encantadora da sobrinha caçula, Helena. A bebê, de 4 meses, é filha de seu irmão, o jogador Neymar Jr, com a modelo Amanda Kimberlly.

Por meio de seus stories no Instagram, Rafaella compartilhou um clique da pequena usando o uniforme personalizado do Botafogo, que venceu o Palmeiras por 3 a 1 no Brasileirão. Na imagem, Helena aparece diante de uma televisão enquanto é segurada pela mãe; confira detalhes!

