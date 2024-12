Yasmin Brunet posa de biquíni e exibe bronzeado impecável

Yasmin Brunet aproveitou o tempo livre para renovar o bronzeado e compartilhou em suas redes sociais diversas fotos em que aparece de biquíni

Em suas redes sociais, Yasmin Brunet sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 11, a famosa aproveitou o tempo livre e o dia de calor no Rio de Janeiro para dar aquela renovada no bronzeado.

Em sua conta no Instagram, Yasmin publicou diversas fotos e vídeos em que aparece usando um biquíni rosa. A artista exibiu a sua boa forma e o seu bronzeado impecável.

"Meu melhor amigo nesse verão", escreveu ela, se referindo ao óleo bronzeador. Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Rainha", escreveu uma internauta. "Gata", elogiou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Atitude drástica

Nos últimos dias, Yasmin Brunet vem sofrendo bastante com comentários maldosos sobre o seu rosto. A famosa já afirmou que não realizou nenhum procedimento estético, apenas emagreceu, o que consequentemente mudou um pouco o seu rosto.

Recentemente, a artista usou o seu Instagram Stories para contar que decidiu tomar uma medida drástica contra os médicos que afirmam que ela realizou algum tipo de procedimento no rosto.

"Só deixando claro que vou processar qualquer médico que esteja confirmando que fiz algum tipo de procedimento, como bichectomia. Cansei. Agora vai ser na justiça", afirmou ela.

Recentemente, Yasmin Brunet compartilhou um carrossel de fotos em sua conta no Instagram. Em algumas imagens, a famosa surgiu no hospital e mostrou as pernas com hematomas durante seu tratamento de lipedema, uma condição que causa inchaço.

Na legenda, ela fez uma profunda reflexão sobre as críticas que recebe por sua aparência. "Parece que o corpo da mulher nunca sai de cena, sempre alvo de julgamentos. Se engorda, é criticado. Se emagrece, também. Estamos sempre demais ou de menos. Falam do corpo como se ele não mudasse com o tempo - recebi comentários horrorosos sobre isso. Recentemente, enfrentei o lipedema, um problema de saúde que impactava, acima de tudo, a minha qualidade de vida. Com o tratamento, adquiri novos hábitos e perdi peso, mas, em vez de enxergarem saúde, surgiram críticas sobre estar magra demais, com fofocas sobre bichectomia, harmonização facial, procedimentos estéticos e até comentários de que meu rosto estaria fino demais. Disseram que eu estou com rosto de caveria. É sério isso?", começou ela.

