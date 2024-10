Yasmin Brunet posta foto no hospital e faz reflexão sobre padrão de beleza

Yasmin Brunet publicou algumas fotos em que aparece no hospital e refletiu sobre o padrão de beleza e as críticas à sua aparência

Nesta quarta-feira, 31, Yasmin Brunet compartilhou um carrossel de fotos em sua conta no Instagram. Em algumas imagens, a famosa surgiu no hospital e mostrou as pernas com hematomas durante seu tratamento de lipedema, uma condição que causa inchaço.

Na legenda, ela fez uma profunda reflexão sobre as críticas que recebe por sua aparência. "Parece que o corpo da mulher nunca sai de cena, sempre alvo de julgamentos. Se engorda, é criticado. Se emagrece, também. Estamos sempre demais ou de menos. Falam do corpo como se ele não mudasse com o tempo - recebi comentários horrorosos sobre isso. Recentemente, enfrentei o lipedema, um problema de saúde que impactava, acima de tudo, a minha qualidade de vida. Com o tratamento, adquiri novos hábitos e perdi peso, mas, em vez de enxergarem saúde, surgiram críticas sobre estar magra demais, com fofocas sobre bichectomia, harmonização facial, procedimentos estéticos e até comentários de que meu rosto estaria fino demais. Disseram que eu estou com rosto de caveria. É sério isso?", começou ela.

Em seguida, Yasmin comentou sobre os padrões de beleza. "Esse ciclo de cobranças e suposições levanta uma questão importante: quem definiu os padrões que dizem o que é aceitável ou belo? Quem define o que é adequado ou ideal? O corpo feminino, assim como cada fase da nossa vida, carrega histórias, mudanças e, sim, o passar do tempo. Mas, enquanto muitos apontam o dedo, esquecem que a verdadeira liberdade está em respeitar o nosso próprio ritmo e os nossos processos. Falam do corpo como se não refletisse nossas histórias, mudanças, dores. Quando lidamos com um problema de saúde, como foi meu caso, e buscamos tratamento, as críticas são outras. Mudam o foco, não os julgamentos".

Por fim, Yasmin fez um pedido aos críticos de plantão. "Que tal, ao invés de 'como o corpo deveria ser', a gente falar sobre o que realmente importa: nossa saúde, felicidade e o respeito aos nossos próprios tempos e processos? E se, ao invés de julgar, a gente começasse a acolher? Não há um único padrão para a beleza ou para a saúde – cada mulher tem seu próprio tempo, sua beleza, e uma jornada única. Que possamos celebrar a individualidade e entender que o verdadeiro autocuidado e a verdadeira aceitação começam dentro de cada uma de nós. Isso, sim, merece ser celebrado".

Recentemente, Yasmin Brunet curtiu uma viagem para a Bahia e impressionou ao compartilhar diversas fotos de biquíni. Os seguidores notaram que a atriz está com o corpo mais magro.

A famosa sofre de lipedema, uma doença crônica que causa acúmulo de gordura e inchaço. No entanto, Yasmin recorreu a um tratamento específico para conseguir perder peso.

Em sua conta no Instagram, a artista contou o que fez para controlar os sintomas da doença. "Cortei o glúten totalmente. Diminuí muito a lactose. Comendo mais saudável. Fazendo exercícios diariamente. Tomando vitaminas para desinflamar o lipedema".

