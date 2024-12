Em entrevista recente, Luiza Brunet refletiu sobre sua trajetória e reafirmou o compromisso de defender a filha e outras mulheres em qualquer ocasião

Na última segunda-feira, 9, o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi palco do Prêmio 'Empoderadas', evento que celebrou mulheres que atuam em defesa dos direitos femininos. Entre as homenageadas da noite estava Luiza Brunet, modelo e ativista, que se destacou por sua luta contra a violência doméstica e pela defesa das mulheres em situações de vulnerabilidade.

Em entrevista ao Portal LeoDias, Luiza comentou os recentes ataques que sua filha, Yasmin Brunet, recebeu nas redes sociais por conta de seu peso. “Eu acho que estou sempre a postos de defender qualquer mulher, não só ela. Mas as mulheres em geral que sofrem julgamentos com seus corpos, sua profissão, suas escolhas e é muito importante que a gente entenda que a gente pode ter nossos filhos também colocados nesse hall do julgamento”, afirmou.

A ativista também destacou a relevância da premiação e o papel de Érica Paes, idealizadora do evento, na promoção dessa pauta tão urgente. “A Érica Paes [criadora do evento] é uma mulher que tem uma visibilidade enorme, ela foi uma grande atleta brasileira e por questões de violência que sofreu, começou também uma transição de carreira. Se tornou uma ativista top e agora comemora também podendo premiar mulheres que trabalham com essa pauta feminina. Uma pauta tão preocupante, necessária, urgente e perigosa. Então a gente precisa se envolver com essas questões também. As mulheres precisam saber que cada uma individualmente pode ser uma ativista, basta que você sinta a dor da outra e se pronuncie”, declarou Luiza.

Refletindo sobre sua trajetória, Brunet compartilhou como sua transição de carreira, de modelo a ativista, a conectou com causas maiores. “Eu acho que hoje em dia eu fiz uma transição de carreira. Eu acho que fui uma modelo referência, mas hoje em dia faço um trabalho que fala para a sociedade e para as mulheres, o que é muito importante”.

Ainda durante o bate-papo, a famosa relembrou o trauma de abuso sexual que sofreu na infância. “Na verdade, não foi na adolescência, foi com 11 para 12 anos de idade. Eu era uma criança, que sofreu violência sexual trabalhando na casa de família, em 1977. Uma época que não se falava sobre isso. Causa um dano muito forte, porque eu já era uma criança que assistia violência doméstica dentro de casa e essas são as razões de eu ter me tornado ativista”, finalizou Luiza Brunet.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Brunet 🧿 (@luizabrunetoficial)

Luiza Brunet surge em fotos raras com a mãe

A modelo e empresária Luiza Brunet usou as redes sociais recentemente para dividir com o público algumas fotos raras ao lado de sua mãe, Alzira Botelho, de 83 anos de idade. Por meio de seus stories no Instagram, a famosa fez uma bela homenagem à matriarca da família.

"Meu exemplo de mulher. Ela tem uma história de vida muito forte e começou aos 9 anos de idade. Hoje uma mulher de 83 anos completamente independente, considera que precisamos esquecer o passado dolorido e seguir em frente. A vida é para ser vivida plenamente. Te amo, mãe", declarou Luiza na legenda da imagem.

Em outra publicação, a mãe de Yasmin Brunet publicou um clique onde surge trocando olhares com dona Alzira. "Mãe, te amo", escreveu ela. Discreta, a matriarca faz raras aparições em público. Veja os registros!