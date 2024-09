Xamã posta foto de Sophie Charlotte em viagem após Renascer

Após o encerramento das gravações de Renascer, da Globo, os atores Xamã e Sophie Charlotte estão curtindo e descansando com amigos o pós-novela

Após o encerramento das gravações de Renascer, da Globo, os atores Xamã e Sophie Charlotte estão curtindo e descansando com amigos o pós-novela. E na noite desta quinta-feira, 5, o rapper usou seu perfil no Instagram para compartilhar um clique da atriz.

No registro publicado nos stories, Sophie aparece olhando para a paisagem de Orlando, Estados Unidos. Para a ocasião, ela apostou em uma blusa preta e uma saia branca. Além de acessórios para completar o look. Veja a foto:

Sophie Charlotte (Reprodução/Instagram)

O affair de Xamã e Sophie Charlotte

Recentemente, Theresa Fonseca, que viveu Mariana no folhetim das nove da Globo, compartilhou fotos e vídeos em um parque de diversões em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Nos stories, ela mostrou um passeio na montanha-russa e outras atrações com os intérpretes de ‘Eliana’ e ‘Damião’ no folhetim.

Vale lembrar que os rumores de um romance entre os atores começaram depois que Sophie anunciou o fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira. De acordo com informações da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, o affair teria começado com algumas caronas após as gravações do folhetim, por isso, eles já são vistos deixando o estúdio juntos há algum tempo.

Até o momento, Sophie e Xamã não se pronunciaram sobre os rumores nem confirmaram o possível relacionamento, mas já fizeram diversas aparições em clima de intimidade e até trocaram beijos em público.

Recentemente, o cantor compartilhou uma selfie ao lado da amada enquanto eles curtiam o dia juntos. Inclusive, eles apareceram com casacos combinando para lidarem com o tempo frio no Rio de Janeiro.

Em outro momento, ele publicou um vídeo da atriz saindo do mar após um mergulho e não escondeu a admiração pela musa. Ao postar o registro feito dela em uma praia no Rio de Janeiro, o famoso colocou a música Alibi, que no refrão diz: "que linda eres".