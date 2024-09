Xamã e Sophie Charlotte curtem viagem após fim das gravações de ‘Renascer’

Xamã e Sophie Charlotte aproveitam viagem ao lado de colega de elenco após encerramento das gravações de 'Renascer'; saiba o destino!

Após o encerramento das gravações de 'Renascer', da Globo, Xamã e Sophie Charlotte estão aproveitando uma viagem ao lado de uma colega de elenco, Theresa Fonseca. Nas redes sociais, o trio revelou o destino ao compartilhar fotos e vídeos em um parque de diversões em Orlando, na Flórida, Estados Unidos.

Em seu perfil no Instagram, Theresa, que interpretou a personagem 'Mariana' na novela, compartilhou registros de momentos ao lado de Xamã e Sophie. Nos stories, ela mostrou um passeio na montanha-russa e outras atrações com os intérpretes de ‘Eliana’ e ‘Damião’ no folhetim, que deram início ao romance durante as gravações.

Sophie Charlotte, Theresa Fonseca e Xamã viajam juntos após 'Renascer' - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que os rumores de um romance começaram depois que Sophie anunciou o fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira. Segundo a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, o affair teria começado com algumas caronas após as gravações do folhetim, por isso, eles já são vistos deixando o estúdio juntos há algum tempo.

No entanto, o que era para ser apenas uma ajudinha acabou se tornando algo mais e eles não se desgrudam desde então. Até o momento, Sophie e Xamã não se pronunciaram sobre os rumores nem confirmaram o possível relacionamento, mas já fizeram diversas aparições em clima de intimidade e até trocaram beijos em público.

Sophie Charlotte se despede de sua personagem:

A novela das 21h da TV Globo, Renascer está cada dia mais perto da sua reta final e pelo visto os fãs da novela não são os únicos que estão sofrendo com esse momento. Sophie Charlotte, que interpreta Eliana na trama, apareceu nos Stories do Instagram e desabafou sobre a despedida de sua personagem durante os últimos dias de gravação.

No registro compartilhado pela estrela, Sophie aparece dentro de um carro. Iluminada pela luz do Sol e provavelmente voltando de uma gravação da novela, a artista refletiu sobre a despedida na legenda foto: "Começando a despedida de Eliana.... na estrada voltando de um dia longo pensando em tudo. Agradecendo", escreveu a famosa.