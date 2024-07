Xamã grava Sophie Charlotte em dia na praia com a atriz

Casal fora da novela! Xamã grava Sophie Charlotte saindo do mar e atitude do ator chama a atenção sobre possível relacionamento sério

Casal na novela Renascer, os atores Xamã e Sophie Charlotte podem estar vivendo um relacionamento real fora da ficação. Novamente, os dois apareceram juntos e, dessa vez, quem mostrou que estavam um na companhia do outro foi o próprio cantor.

Nesta sexta-feira, 26, ele compartilhou um vídeo da atriz saindo do mar após um mergulho e não escondeu a admiração pela musa. Ao compartilhar o registro feito dela em uma praia no Rio de Janeiro, o famoso colocou a música Alibi, que no refrão diz: "que linda eres".

De biquíni estiloso, de cor clara, é possível ver Sophie Charlotte caminhando em direção dele. A atriz mais uma vez chamou a atenção com sua beleza natural ao esbanjar suas curvas esculturais no dia ensolarado.

Ainda nos últimos dias, a famosa foi flagrada sozinha em uma praia carioca. Simpática, ela riu ao perceber que estavando sendo fotografada pelo paparazzo.

No ar em Renascer, como a personagem Eliana, a global deu o que falar ao trocar beijos com o colega de trama, Xamã. No fim de abril, ela anunciou o fim da relação com o pai de seu filho Otto, o ator Daniel Oliveira, com quem ficou casada por oito anos.

Sophie Charlotte e Xamã trocam beijos em evento

O romance entre Sophie Charlotte e Xamã é real! Em meio a rumores de um possível affair, os atores de 'Renascer', da Globo, foram vistos aos beijos na madrugada de sábado, 6, durante um evento no Rio de Janeiro.

Recentemente, a artista, premiada como melhor atriz, chegou acompanhada do cantor no Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), realizado em São Paulo. Na ocasião, além de conversarem bastante na plateia, Xamã comemorou o momento em que Sophie subiu ao palco para receber o troféu.

Vale lembrar que Sophie Charlotte e Xamã são par romântico no remake de 'Renascer'. Os famosos teriam engatado um affair fora das telinhas após o fim do casamento da atriz com o ator Daniel de Oliveira, em abril deste ano. Solteira desde o divórcio, ela nunca assumiu publicamente nenhuma relação; confira os registros do casal!