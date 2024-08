Xamã e Sophie Charlotte aparecem com looks combinando

Vivendo um romance na vida real, Xamã e Sophie Charlotte surgem juntinhos em nova selfie nas redes sociais e encantam os fãs

O cantor e ator Xamã esbanjou romantismo ao compartilhar uma nova foto com a atriz Sophie Charlotte. Os dois estão vivendo um romance na vida real depois de se conhecerem nas gravações da novela Renascer, da Globo, na qual interpretaram o casal Damião e Eliana.

Neste domingo, 25, ele compartilhou uma selfie ao lado da amada enquanto eles curtiam o dia juntos. Inclusive, eles apareceram com casacos combinando para lidarem com o tempo frio no Rio de Janeiro.

Os rumores sobre o romance entre os dois surgiram há algumas semanas, mas eles decidiram viver o início do relacionamento de forma discreta. Há poucas semanas, eles assumiram a relação ao surgirem aos beijos em uma praia no Rio de Janeiro.

Xamã e Sophie Charlotte - Foto: Reprodução / Instagram

Equipe de Sophie Charlotte toma posição após rumores de affair com Xamã

Os nomes de Sophie Charlotte e Xamã têm se tornado assunto nas últimas semanas após rumores de que os artistas estariam vivendo um affair. No ar em Renascer, eles foram vistos juntos na noite de terça-feira, 2, e aumentaram os boatos sobre um possível romance.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Sophie Charlotte informou que não comenta assuntos sobre a vida pessoal de seus artistas. A atriz chegou acompanhada de Xamã a premiação da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

Os dois posaram juntos publicamente e também foram registrados conversando durante o evento, que aconteceu no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Durante a noite, Sophie foi eleita melhor atriz pela APCA e subiu ao palco para receber o troféu; confira mais detalhes!