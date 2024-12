Viviane Araujo elege vestido justo e decotado para evento

Viviane Araujo esbanjou elegância ao marcar presença em um evento usando um vestido preto justo e decotado, que ressaltou ainda mais sua boa forma

Nesta quarta-feira, 18, Viviane Araujo marcou presença na inauguração de uma loja de roupas no shopping Village Mall, localizado no Rio de Janeiro.

A atriz esbanjou elegância com o a escolha do look. A famosa apostou em um vestido preto curto, justo e com um decote, o que ressaltou ainda mais sua boa forma.

Para completar a produção, Viviane usou sandálias de salto alto na cor preta e deixou os cabelos soltos. A artista fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local.

Atualmente, Viviane Araujo está no ar como a Rosana de Volta Por Cima, novela exibida pela Rede Globo na faixa das 19h.

Maternidade

No ar como Rosana, em Volta por Cima, Viviane Araujo encerra 2024 realizada. Já nos preparativos para o Carnaval, recebendo elogios pelo trabalho na novela e cada vez mais apaixonada pelo filho, Joaquim, de três anos, a atriz revela que a maternidade ainda trás transformações para sua vida.

"Minha vida hoje é o Joaquim, é tudo pensado nele. Não deixei de ser a Viviane que todo mundo conhece, mas a minha vida, minha rotina [mudou]. Não posso mais dormir até a hora que quero. Para sair, é preciso ter toda uma programação. Mas é a coisa mais incrível que já aconteceu", diz Viviane, em um bate papo com a imprensa nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, em que a CARAS Brasil participou.

A atriz assegura que, assim como sua personagem na novela, também se considera uma mãe leoa e agora está vivendo a fase em que o pequeno já a reconhece em fotos e na TV. "Ele olha e fala 'mamãe'. É muito lindo, fico muito boba [risos]", conta a artista.

Para além disso, a artista já concilia as gravações da trama com os ensaios para o Carnaval. "O Carnaval já está tão dentro de mim que já é natural. Ele está o ano inteiro, não é só quando chega. Mas, claro que tem a correria, ainda mais com a novela fica difícil de conciliar, mas fazemos um esforço", afirma.

Leia também: Viviane Araujo aposta em look luxuoso para ensaio de Carnaval