Vitor Belfort homenageia a irmã, Priscila Belfort, em seu aniversário de 50 anos

Vitor Belfort e Joana Prado se reuniram com as filhas e cantaram 'parabéns' em aniversário de Priscila Belfort, desaparecida há 20 anos

A empresária Joana Prado, esposa do ex-lutador Vitor Belfort, dividiu com os seguidores um momento bastante especial realizado em família na noite de quinta-feira, 5. Ao lado das duas filhas do casal, eles se reuniram para homenagear Priscila Belfort, irmã do atleta, que completaria 50 anos de idade.

Por meio de seus stories no Instagram, Joana filmou o momento em que cantaram 'parabéns' para a cunhada e assopraram uma vela. "Hoje nossa querida Pri está fazendo 50 anos. Que vontade de te abraçar, te beijar e dizer o quanto te amamos. Feliz aniversário, Pri", escreveu a empresária na legenda da publicação.

Ao final da homenagem, Vitor Belfort se emocionou ao mencionar o grande desejo de abraçar a irmã, que desapareceu há 20 anos. Priscila Belfort sumiu em janeiro de 2004, quando saiu do local onde trabalhava, no Centro do Rio de Janeiro, para almoçar. Desde então, nunca mais foi vista.

"Hoje é um dia de lembrança. Muitas pessoas hoje estão lembrando das pessoas que já se foram, mas o desaparecido, na realidade, ele é um eterno enterro para a família que fica. O que mais senti no meu coração hoje foi que muitas pessoas em vida não falam com os pais, com filhos, irmãos que não se falam. Eu, como irmão, queria poder abraçar a Priscila de novo, que ela conhecesse meus filhos", desabafou o ex-lutador.

Vale lembrar que o misterioso desaparecimento de Priscila Belfort foi contado recentemente na série documental 'Volta, Priscila', da Disney+. Dona Jovita Belfort, mãe da jovem, disse em conversa com a imprensa, que aguarda novos desdobramentos do caso e mantém esperança de encontrar a filha.

