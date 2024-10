Joana Prado comenta investigação sobre sumiço de Priscila Belfort: 'Novidades'

Esposa de Vitor Belfort, Joana Prado contou que a investigação sobre o misterioso sumiço da cunhada, Priscila Belfort, está avançando

Esposa do lutador Vitor Belfort, Joana Prado abriu o coração ao falar novamente sobre o caso envolvendo o sumiço da cunhada, Priscila Belfort. A jovem, que desapareceu em janeiro de 2004, teve sua história contada recentemente no documentário 'Volta, Priscila', da Disney+.

Agora, em entrevista à coluna 'Play', do jornal 'O Globo', Joana contou que a investigação segue ativa e está avançando. A cunhada de Priscila Belfort ainda destacou a esperança da família em entender o que realmente aconteceu com a jovem após tantos anos de sofrimento.

"O caso da Pri está aberto e tem novidades, coisas muito fortes acontecendo. Temos esperança de que finalmente coloquemos um ponto final nessa história. Vamos poder virar a página e saber o que de fato aconteceu", declarou a esposa de Vitor Belfort.

"Passamos por muitas fases nesses 20 anos. O desaparecimento é um luto diário. Não sabemos o que aconteceu com a Pri, não sabemos se ela está viva, se está sofrendo ou se morreu de fato. Isso vai nos matando aos pouquinhos", acrescentou a famosa.

Em seguida, Joana Prado ainda mencionou o quanto foi difícil e doloroso assistir ao documentário sobre o caso da cunhada. "Depois que terminamos de assistir, senti calafrios. Fiquei emocionalmente abalada. As pessoas puderam ver e conhecer a Priscila. Nossos filhos puderam ver e ouvir a voz da Pri. Mas também parecia que estava vendo algo de ficção e pensava: 'Não parece que é a história da nossa família'", disse ela.

Vitor Belfort desabafa sobre sumiço da irmã, Priscila Belfort

O misterioso desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, foi abordado na série documental 'Volta, Priscila', da Disney+. A produção retrata o fatídico 9 de janeiro de 2004, último dia em que a jovem foi vista por familiares.

Em recente entrevista ao canal 'ESPN', no YouTube, Vitor falou um pouco sobre a série, que estreia no dia 25 deste mês, e fez um forte desabafo sobre a angústia que acomete sua família há tantos anos. Belfort ainda ressaltou sua insatisfação com as investigações do caso no passado; confira mais detalhes!

