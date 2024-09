Mãe de Priscila Belfort diz que mantém esperança de encontrar filha desaparecida

Mãe de Priscila Belfort, Jovita Belfort desabafou sobre o misterioso desaparecimento da filha: 'Ninguém me deu o corpo'

O misterioso desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, será contado em detalhes na série documental 'Volta, Priscila', do Disney+. O caso, que completou 20 anos em janeiro de 2024, segue sem solução.

Mãe de Priscila e Vitor, Jovita Belfort mantém esperanças de encontrar a filha, que sumiu aos 29 anos de idade. De acordo com informações do site 'Splash UOL', em conversa com a imprensa, a matriarca da família ressaltou que aguarda novos desdobramentos do caso após a produção, que estreia na próxima quarta-feira, 25.

"A esperança de toda mãe é encontrar seu filho com vida. A dona Ivanise [fundadora do Mães da Sé], de 15 em 15 dias está nas escadarias da Igreja da Sé com as fotos de desaparecidos. A foto da Priscila sempre está lá", declarou Jovita.

"Tem mais de 30 anos que a filha dela [Ivanise] desapareceu. Ela tinha 8 ou 9 anos. Ela tem esperança. Todos nós temos esperança, porque até hoje ninguém me deu o corpo da Priscila", completou.

++ Joana Prado diz que desaparecimento de Priscila Belfort afetou criação dos filhos

Em seguida, dona Jovita Belfort contou que acabou adoecendo durante as gravações do documentário, que duraram cerca de 4 anos. "Mas eu acho que [produzir o documentário] valeu a pena. E vendo então, depois, mais ainda, por vocês poderem conhecer a verdadeira Priscila. A irmã, a filha, a sobrinha. Então valeu o sofrimento", disse.

Com a produção de 'Volta, Priscila', as investigações envolvendo o sumiço da irmã de Vitor Belfort foram reabertas. A família, inclusive, tem esperança de que novas pistas sobre o caso sejam reveladas.

"Ela não foi abduzida. Alguém sabe [o que aconteceu]. Então há uma expectativa de um vizinho, de um amigo, de um parente falar. Eles podem pensar: 'agora eu posso falar, ter mais segurança de falar', porque se passaram 20 anos", contou Jovita, por fim.

Vitor Belfort desabafa sobre sumiço da irmã, Priscila Belfort

Irmão de Priscila Belfort, o lutador Vitor Belfort falou um pouco sobre a série 'Volta, Priscila', do Disney+, que retrata o fatídico 9 de janeiro de 2004, último dia em que a jovem foi vista. Em entrevista ao canal 'ESPN', ele fez um forte desabafo sobre a angústia que acomete sua família há tantos anos.

"Ontem meus pais enterraram minha irmã. Hoje temos que enterrar minha irmã de novo. É um enterro diário. É assim há 20 anos", declarou ele. Ao longo do bate-papo, Vitor Belfort ainda ressaltou sua insatisfação com as investigações do caso; confira mais detalhes!