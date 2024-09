Vitor Belfort emociona com fotos da irmã Priscila Belfort: 'Saudade'

Em dia da estreia do documentário 'Volta Priscila', Vitor Belfort emociona ao relembrar fotos de Priscila Belfort, sua irmã desparecida há 20 anos

O lutador Vitor Belfort emocionou nesta quarta-feira, 25, ao resgatar alguns cliques da infância de sua irmã desparecida, Priscila Belfort. No dia em que estreou o documentário Volta Priscila, no streaming Disney+, o atleta fez o álbum em sua rede social e comoveu.

Mostrando como a irmã mais era quando pequena, o esposo de Joana Prado falou sobre o mundo poder conhecer a verdadeira história da moça, que desapareceu no dia 9 de janeiro de 2004 ao sair para almoçar durante uma pausa de seu trabalho na Secretaria de Municipal de Esportes e Lazer, no Centro do Rio de Janeiro.

"Pri, hoje o mundo vai conhecer a sua história. Eles vão conhecer a sua doçura e a verdadeira Priscila. Estamos muito felizes com o seu documentário #voltapriscila na @disneyplusbr. Pri, estava com tanta saudade da sua voz; ela me trouxe muito conforto e felicidade. Eu sei que sua voz vai alcançar muitas vidas", falou ele.

Em entrevista ao canal 'ESPN', no YouTube, Vitor Belfort falou um pouco sobre a série e fez um forte desabafo sobre a angústia que acomete sua família. "Ontem meus pais enterraram minha irmã. Hoje temos que enterrar minha irmã de novo. É um enterro diário. É assim há 20 anos", declarou ele.

Vitor Belfort desabafa sobre sumiço da irmã

Em entrevista ao canal 'ESPN', no YouTube, Vitor Belfort falou um pouco sobre a série e ressaltou sua insatisfação com as investigações do caso. "Autoridades que a gente achava que estavam do nosso lado, podendo solucionar o caso, não fizeram. Se alguém tem alguma culpa, pode falar. Não vai acontecer nada. O crime está prescrito", lamentou ele.

Ao longo do bate-papo, o marido de Joana Prado revelou o que acha que possa ter acontecido com a jovem. "Tem coisas por trás de desaparecimentos. Escravos sexuais, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos. Tenho certeza que pelo menos 10, 20 pessoas sabem do caso da minha irmã. E essas 20 pessoas, o inferno espera elas", disse o lutador.

"Elas têm que dar conta do que aconteceu. Desaparecimento não é crime. Se não tem corpo, não tem crime. O problema é que por trás do desaparecimento tem a indústria do sexo e do tráfico de pessoas. É a indústria que mais cresce no mundo", acrescentou Vitor Belfort.