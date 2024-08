Joana Prado lamenta 20 anos do desaparecimento da cunhada, Priscila Belfort

Joana Prado Vitor Belfort falaram sobre a importância do Dia Internacional de Pessoas Desaparecidas ao lembrarem de Priscila Belfort

A empresária Joana Prado usou as redes sociais nesta sexta-feira, 30, para falar sobre o Dia Internacional de Pessoas Desaparecidas. Ao lado do marido, o ex-lutador Vitor Belfort, ela publicou uma mensagem sobre a cunhada, Priscila Belfort, que desapareceu em janeiro de 2004.

No registro publicado pelo casal, eles ressaltaram a importância da visibilidade da causa, que visa manter viva a memória dos entes queridos. Ao longo do vídeo, Joana e Vitor ainda lamentaram a eterna angústia de perguntas que nunca terão respostas.

"Hoje, ao lembrarmos do Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, nossos corações se encontram em um misto de emoções. Sentimento de tristeza em saber que precisamos de um dia específico sobre o desaparecimento de pessoas. Os nossos corações se unem em solidariedade com vocês, que tem um ente querido desaparecido e enfrenta uma das dores mais profundas que pode existir", iniciou o casal.

"A busca por um filho desaparecido é uma jornada marcada por incertezas, angústias e muita esperança. Queremos que vocês saibam que não estão sozinhos de jeito nenhum. Que este dia sirva para fortalecer a esperança e a determinação em buscarmos justiças e verdades", continuaram em outro trecho.

Na legenda da publicação, Joana Prado e Vitor Belfort mencionaram os 20 anos de saudade de Priscila. "Já fazem 20 anos que não temos mais a Pri conosco e não queremos que esse fenômeno de pessoas desaparecidas continue se repetindo", declararam.

"Hoje, no dia Internacional de pessoas desaparecidas, contamos com o seu apoio para lutarmos juntos contra essa mazela que assola não somente o Brasil, mas o mundo inteiro. Compartilhe esse vídeo com todos! Essa luta não é só nossa, mas sua também! Saudade de você, Pri", completou o casal.

Priscila Belfort desapareceu no dia 9 de janeiro de 2004, após sair do trabalho, na Secretaria de Municipal de Esportes e Lazer, no Centro do Rio de Janeiro, para almoçar. Desde então, a jovem, de 29 anos à época, nunca mais foi vista.

