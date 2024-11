Virginia surpreende Zé Felipe ao expor quantos ovos come por dia: 'Meu Deus'

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu o marido, o cantor Zé Felipe, ao revelar quantos ovos está comendo por dia

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu o marido, o cantor Zé Felipe, ao revelar quantos ovos está comendo desde que começou a fazer uma nova dieta. Nesta terça-feira, 12, o artista mostrou o prato da companheira e descobriu que ela está comendo cerca de 20 ovos cozidos por dia.

"Almoça porquinho, né?", brincou o artista ao mostrar o prato de Virginia com gemas de ovos e uma clara. "Quantos ovos você come por dia, amor?", quis saber Zé. "Acho que estou comendo 'uns' 20. Acho que eu estou [risos]", respondeu a empresáriia. "Meu Deus do céu", reagiu ele.

Veja o momento:

Virginia e Zé Felipe encantam ao mostrarem momento com José Leonardo

Mais cedo, o filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, de dois meses, encantou ao surgir em novas fotos com os pais na rede social. A empresária compartilhou registros com os seus "Zés" e esbanjou muito amor na publicação.

Aproveitando alguns dias de folga em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a empresária registrou o momento especial com o herdeiro caçula no colo e seu marido. "Bom dia com amor, meus 2 Zé que Deus abençoe nosso dia", escreveu a loira na legenda.

Ainda nesta segunda-feira, 11, Virginia Fonseca encantou ao mostrar a carinha que o bebê faz ao conversar com ele. E ela também registoru um pedido inusitado que recebeu de sua filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos. "Mamãe, vai batizar o José?”. Com sinceridade, Virginia explicou para a filha que isso vai acontecer em breve. "Nós vamos batizar ele, mas tem que marcar porque é o padre que batiza”, disse ela. Leia mais!

