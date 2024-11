Quantos quilos Virginia já perdeu? Ela revela o que fez para emagrecer

Quase dois meses após o nascimento de seu filho com Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca contou quantos quilos perdeu até o momento

Quase dois meses após o nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, a influenciadora digital Virginia Fonseca contou quantos quilos perdeu até o momento. Nos bastidores de gravação do Sabadou com Virginia, ela detalhou ao jornalista Leo Dias o que fez para perder 20 kg.

“Eu já emagreci 20kg. Eu fechei a boca. Quando eu fui pra maternidade eu cortei doce, não como nada de doce. Então quando eu tô com vontade, eu como uma bananinha com whey, pra dar aquela disfarçada”, contou Virginia.

Ela ainda contou que em sua dieta evitar comer carboidratos no período da noite. "Tô me alimentando bem melhor, de manhã eu como ovo, no almoço eu como um arroz integral e a noite eu evito o carbo”, detalhou.

A apresentadora contou sobre um de seus exercícios diários, o aeróbico, quando geralmente faz esteira em casa. Ela costuma ficar em jejum até depois da prática: “Quando tá na correria de trabalho eu não consigo, mas quando eu tô em casa eu tento parar de comer 18h, 19h, aí só [volto a comer] no outro dia. Aí eu gosto de fazer o aeróbico em jejum e como depois, umas 8h, 9h”.

Virginia Fonseca revela qual foi o seu almoço no SBT

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou um detalhe de sua rotina de gravações no SBT. Nesta quinta-feira, 31, ela esteve nos estúdios da emissora para gravar mais um episódio do programa Sabadou com Virginia. Enquanto se arrumava, ela almoçou no camarim e compartilhou um registro de sua refeição.

A esposa de Zé Felipe almoçou uma marmita com arroz integral, feijão, salmão grelhado e salada de alface. “Almocinho”, disse ela ao compartilhar a foto de sua comida.

