Virginia Fonseca mostra momento fofo dos filhos. Veja!

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca mostrou um momento fofíssimo protagonizado pelos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 52 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de quatro meses.

Atualmente, a digital influencer está em São Paulo para a gravação do programa Sabadou Com Virginia, exibido pelo SBT. No entanto, ela está sempre de olho em como os pequenos estão.

Nesta sexta-feira, 31, a famosa publicou em seu Instagram Stories algumas fotos fofíssimas dos herdeiros. Primeiro, ela mostrou as Marias fantasiadas. Enquanto Maria Alice estava vestida de Mulher-Aranha, Maria Flor arrasou ao usar um vestido da Magali. "Enquanto isso em Goiânia", escreveu ela.

Depois, Virginia mostrou um momento de carinho entre Maria Flor e o irmão caçula. "Muito amor, mamãe".

Maternidade

Em pouco tempo Virginia Fonseca viu sua vida se transformar completamente, desde a profissão até o relacionamento. Porém, a influenciadora digital assegura que a maior mudança que vivenciou foi a chegada dos filhos, Maria Alice (3), Maria Flor (2) e José Leonardo, de quatro meses.

Escolhida como a terceira colocada no ranking dos 10 criadores de conteúdo mais queridos pelos leitores da CARAS Brasil, Virginia diz que com o nascimento dos herdeiros, ganhou um novo sentido na vida . "A chegada dos meus filhos me deu um novo motivo para lutar e um novo tipo de amor para compartilhar."

Apesar de não ser fácil conciliar a rotina de influenciadora, apresentadora, empresária e mãe, ela afirma que entende seu propósito e encontra forças na família. Até quando recebe críticas quanto a sua maternidade, consegue focar no que realmente importa.

"Sinto que a internet também dá esse espaço para as pessoas falarem o que bem entendem. Umas julgam, outras apoiam e a vida é assim. O ponto mais importante é você saber da sua própria verdade e também achar um caminho para conseguir absorver tudo aquilo que te eleva e te impulsiona, sejam as críticas ou elogios", completa.

"Ser influenciadora é muito mais do que apenas mostrar uma vida perfeita. É sobre entender que impactamos vidas, que temos a responsabilidade de passar uma mensagem verdadeira e inspiradora", diz. "A internet tem seus contras e, às vezes, as pessoas machucam os outros com o excesso de críticas. Mas ela também te ensina a ganhar muita maturidade com as pancadas que você toma durante o caminho. Acredito que tudo é uma constância."

