Virginia reúne os 6 filhos de Leonardo em gravação no SBT

Virginia Fonseca revela que reuniu o marido e os cunhados - que são os 6 filhos do cantor Leonardo - na gravação do programa Sabadou, do SBT.

A influenciadora digital Virginia Fonseca retomou as gravações do programa Sabadou com Virginia, do SBT, nesta quinta-feira, 30, e contou com a companhia de integrantes da família. Isso porque ela reuniu os seis filhos do cantor Leonardo para uma gravação especial.

Os convidados de Virginia foram: Zé Felipe, Pedro Leonardo, João Guilherme, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz e Monyque Isabella.

Antes do início do programa, ela fez questão de cumprimentar cada um nos camarins e mostrou o momento para seus fãs.

Será que Virginia Fonseca sustenta a mãe?

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais nesta semana ao contar que sua mãe, Margareth Serrão, teve um encontro romântico. Ela se divertiu ao ver a mãe interessada em um homem alguns anos após ficar viúva. Inclusive, Margareth disse que o pretendente não está interessado em sua fama por ser filha de Virginia. Com isso, os internautas começaram a especular sobre a relação de mãe e filha, e também a questionar se a filha sustenta a mãe.

Virginia já respondeu que não sustenta a mãe. Margareth mora na mansão da filha e não precisa pagar os gastos da propriedade, mas ela faz questão de usar o próprio dinheiro para seus gastos pessoais.

Em 2023, Virginia foi questionada se é responsável por pagar as contas da mãe e negou. “Por mim, sim! Mas ela não aceita! Sempre trabalhou e sempre teve o dinheiro dela! Inclusive eu aprendi isso com ela: a nunca depender de ninguém e sempre ir atrás do meu”, disse ela.

Mesmo assim, a influencer deu um cartão de crédito para a mãe, mas Margareth quase nunca usa. “Ela tem um cartão meu, mas não usa. Só quando precisa comprar algo para mim ou para as Marias”, afirmou.

Margareth Serrão também recebe um salário do SBT por sua participação no programa Sabadou com Virginia e guarda o dinheiro que recebe. “Tá com dó de pagar personal por mês, ela ganha o salário dela do SBT e não gasta com nada, nada. Ela compra presente pro povo só”, afirmou a filha.