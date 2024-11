Virginia Fonseca encanta ao postar fotos dos filhos: 'Meu sonho'

Virginia Fonseca encantou os seguidores ao compartilhar algumas fotos dos seus filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores.

Neste sexta-feira, 22, a digital influencer publicou diversas fotos dos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de dois meses, frutos do seu relacionamento com Zé Felipe.

Nas imagens, as crianças surgiram deitadas no chão e esbanjaram muita fofura. Na legenda, Virginia se emocionou com o momento.

"Esses dias me perguntaram qual meu sonho, fiquei pensativa e não soube responder porque todos meus sonhos foram realizados e obrigada Deus por isso!! Mas aí quando cheguei em casa tive a certeza que meu sonho hoje é ver eles crescerem com saúde, no caminho de Deus, felizes e unidos. Obrigada Deus por tudo, sou só gratidão", escreveu a mamãe coruja.

Momento fofo

Nesta sexta-feira, 22, a digital influencer mostrou um momento fofíssimo protagonizado pela primogênita. Em seu Instagram Stories, Virginia contou que a pequena pediu para escutar a música Ave Maria.

Devido ao ritmo lento da canção, Maria Alice acabou caindo no sono, o que encantou a mamãe coruja. "Dormiu. Que Deus abençoe a sua vida e a dos seus irmãos sempre, meu amor", escreveu a famosa.

Virginia Fonseca mostrou para os fãs e seguidores um hábito que sua filha, Maria Alice(3), começou a ter recentemente. A empresária passou o dia com a família, antes de inaugurar sua decoração de Natal, e contou sobre uma mania que a pequena tem.

A também influenciadora mostrou um vídeo em que comia ovos com as filhas, parte de sua dieta após o parto do filho caçula, José Leonardo. Virginia contou que a primogênita, fruto da relação com Zé Felipe, passou a comer ovos após ver a irmã, Maria Flor (2), comendo também.

