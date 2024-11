Virginia revela hábito da filha, Maria Alice: 'Começou em Mangaratiba'

Ao curtir o dia com as filhas, Virginia revelou para seus seguidores um hábito que a primogênita, Maria Alice, começou a fazer; saiba mais

Virginia Fonseca(25) mostrou para os fãs e seguidores um hábito que sua filha, Maria Alice(3), começou a ter recentemente. A empresária passou o dia com a família, antes de inaugurar sua decoração de Natal, e contou sobre uma mania que a pequena tem.

A também influenciadora mostrou um vídeo em que comia ovos com as filhas, parte de sua dieta após o parto do filho caçula, José Leonardo. Virginia contou que a primogênita, fruto da relação com Zé Felipe(26), passou a comer ovos após ver a irmã, Maria Flor(2), comendo também.

"A Mariazinha não comia ovo", explicou em seus Stories do Instagram. "Foi ver eu e a Florzinha comendo que ela começou a comer lá em Mangaratiba", continuou ela, citando a mansão da família na vila localizada no Rio de Janeiro.

Leia também: Virginia Fonseca conta qual a mania da filha, Maria Flor: 'Ela ama'

"Que delícia esse ovo, pega esse aqui. Que delícia! Vocês querem sal?", mostrou a influenciadora. "Um dois três e... tim tim", completou a empresária, mostrando que fez um brinde com as filhas, que comiam os ovos com sal.

Mais tarde, ainda na quinta-feira, 21, a influenciadora aproveitou a reunião da família para mostrar a decoração de Natal que fez em sua casa. Ela e o marido decidiram enfeitar a mansão inteira, desde a parte interna até o quintal e a piscina da construção.

"Então é Natal. Nossa família já está preparada para comemorar essa data tão especial que é o nascimento de Jesus! Esse ano o natal vai ser na nossa casa e estamos muito felizes e empolgados com isso, que Deus abençoe", escreveu ela na legenda da publicação.

Leia mais em: Virginia Fonseca surpreende Zé Felipe com relógio de luxo de quase R$ 950 mil

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VIRGINIA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: