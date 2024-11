Virginia mostra detalhe especial de sua decoração de Natal: 'Somos pais'

Após exibir vídeo de decoração luxuosa de Natal de sua mansão, Virginia mostra detalhe especial ao lado de Zé Felipe; veja as fotos

A mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia recebeu uma decoração luxuosa de Natal. A propriedade teve seus espaços todos decorados com vários itens brilhantes e uns deles, a famosa mostrou que foi totalmente personalizado para sua família.

Assim como em seu avião, suas tatuagens e outros bens deles, no jardim foram colocados os bonequinhos do casal e de seus três herdeiros, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de dois meses. A empresária então brincou ao fazer os registros no local com o amado.

"Fotos de pais na decoração de natal até porque já somos pais de 3, então tá tudo certo", disse sobre serem papais corujas e muito família.

Ainda nesta quinta-feira, 21, Virginia Fonseca publicou o vídeo revelando a decoração de Natal e surpreendeu ao aparecer até com Leonardo e Poliana Rocha no registro especial. A inauguração da decoração ainda contou com a presença de personagens reais e todos usando looks em verde para celebrar o momento.

Virginia Fonseca surpreende Zé Felipe com presente caríssimo

O cantor Zé Felipe usou as redes socias nesta quinta-feira, 21, para compartilhar que ganhou um presente luxuoso da esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Através dos Stories do Instagram, ele mostrou que ganhou um relógio luxuoso, que pode custar até R$ 936 mil.

“Presente da minha gata. Te amo, agora só arrumar a hora”, disse Zé Felipe ao mostrar o mimo. O relógio é do modelo Patek Philippe Nautilus, da relojoaria suíça Patek Philippe. Outros artistas também são clientes da marca, incluindo Lionel Messi, Jay-Z, Leonardo DiCaprio, LeBron James, James Harden, Tommy Hilfiger, Ed Sheeran e Bernard Arnault. Veja o item aqui!

