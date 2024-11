Virginia Fonseca se encanta ao mostrar momento fofo de Maria Alice

A digital influencer Virginia Fonseca se encantou ao mostrar nas redes sociais um momento fofíssimo da filha Maria Alice, de apenas três anos

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de dois meses.

Nesta sexta-feira, 22, a digital influencer mostrou um momento fofíssimo protagonizado pela primogênita. Em seu Instagram Stories, Virginia contou que a pequena pediu para escutar a música Ave Maria.

Devido ao ritmo lento da canção, Maria Alice acabou caindo no sono, o que encantou a mamãe coruja. "Dormiu. Que Deus abençoe a sua vida e a dos seus irmãos sempre, meu amor", escreveu a famosa.

Novo hábito

Virginia Fonseca mostrou para os fãs e seguidores um hábito que sua filha, Maria Alice(3), começou a ter recentemente. A empresária passou o dia com a família, antes de inaugurar sua decoração de Natal, e contou sobre uma mania que a pequena tem.

A também influenciadora mostrou um vídeo em que comia ovos com as filhas, parte de sua dieta após o parto do filho caçula, José Leonardo. Virginia contou que a primogênita, fruto da relação com Zé Felipe, passou a comer ovos após ver a irmã, Maria Flor (2), comendo também.

"A Mariazinha não comia ovo", explicou em seus Stories do Instagram. "Foi ver eu e a Florzinha comendo que ela começou a comer lá em Mangaratiba", continuou ela, citando a mansão da família na vila localizada no Rio de Janeiro.

"Que delícia esse ovo, pega esse aqui. Que delícia! Vocês querem sal?", mostrou a influenciadora. "Um dois três e... tim tim", completou a empresária, mostrando que fez um brinde com as filhas, que comiam os ovos com sal.

Mais tarde, ainda na quinta-feira, 21, a influenciadora aproveitou a reunião da família para mostrar a decoração de Natal que fez em sua casa. Ela e o marido decidiram enfeitar a mansão inteira, desde a parte interna até o quintal e a piscina da construção.

