Virginia Fonseca desabafa sobre saudade dos filhos: 'Minha alegria diária'

Virginia Fonseca precisou vir a São Paulo para alguns compromissos e desabafou sobre a saudade dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 50 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de quatro meses.

Nesta quinta-feira, 16, a digital influencer precisou vir a São Paulo para alguns compromissos, como consultas médicas, entre outras. Enquanto isso, as crianças ficaram na mansão da família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Em seu Instagram Stories, a famosa desabafou e revelou estar com saudade dos pequenos, mesmo passando pouco tempo longe.

"Sente a paz, gente. Nenhum barulho, nada acontecendo, não tem criança gritando, correndo. Não tem coisa quebrando, não tem nada. Nessas horas que a gente sente saudade, eu estou com saudades das minhas crias. Se estivessem aqui, já teriam destruído pelo menos 50% dessa sala e estariam em um fogo surreal", brincou ela.

Na legenda, Virginia contou que os filhos são sua alegria. "Eles fazem falta demais, minha alegria diária", disse.

Novo procedimento

A influenciadora digital Virginia Fonseca tirou o dia desta quinta-feira, 16, para cuidar da saúde. Depois de fazer uma sessão na câmara hiperbárica e aplicar botox para enxaqueca, a estrela passou por um novo procedimento cirúrgico no umbigo.

Há pouco tempo, ela realizou uma cirurgia plástica de mastopexia e também remoção da hérnia umbilical. Depois do pós-operatório, ela voltou ao médico e percebeu que ainda tinha uma pele em excesso na região e resolveu removê-la também.

O novo procedimento foi feito em consultório com anestesia local e deu tudo certo. "Fiquei sumidinha por motivos de: aprontando! A gente fez a correção da hérnia, tudo maravilhoso, o pontinho lá dentro. Mas sobrou um excesso de pele no umbigo que estava me incomodando. Eu perguntei se teria como fazer alguma coisa e teve”, disse ela.

E completou: "A gente tirou a pelinha e o umbigo ficou mais fundinho. A pelinha estava dando a impressão de que o umbigo estava - não para fora como antes - mas com um aspecto para fora. Tirou a pelinha e está a coisa mais linda.Fizemos aqui mesmo no consultório, super fácil e rápido”.

