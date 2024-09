A influenciadora e empresária Viih Tube usou seus stories no Instagram nesta quarta-feira, 11, para contar que teve uma crise de choro

A influenciadora e empresária Viih Tube usou seus stories no Instagram nesta quarta-feira, 11, para contar que teve uma crise de choro. Ela relatou que se atrasou devido a compromissos profissionais e, por isso, não conseguiu colocar a filha Lua, fruto de seu relacionamento com Eliezer, para dormir.

E ela detalhou: "Essa sou eu depois de uma crise de choro porque trabalhei desde às 6h da manhã e jurava que ia chegar a tempo para tomar banho com a Lua e colocá-la para dormir, [mas] cheguei e [a bebê] já estava dormindo".

"Me senti uma mãe horrível", confessou. "Meu Deus, eu não conseguia parar de chorar. Não sei se é a gravidez também que intensifica as coisas e o chororô... porque sei que ela fica me esperando todo dia para esse nosso momento."

Viih Tube explica crise de choro (Reprodução/Instagram)

Viih Tube é surpreendida por macaco em sua cozinha

Morando em uma mansão em um condomínio na Granja Viana, em São Paulo, a influenciadora e empresária Viih Tube foi surpreendida na quinta-feira, 05, por uma visita inesperada em sua cozinha. Ela tomou um susto e logo em seguida ficou encantada ao ver um macaquinho em cima do balcão da cozinha. O animal entrou no local para procurar comida e pegou um doce que estava no móvel.

"Gente, o macaco, aí que coisa mais linda", gravou até perceber que ele estava comendo um bolinho com cobertura. "Não, meu deus, vai comer alguma coisa aqui, é donuts, a boca cheia de leite em pó", falou desesperada ao vê-lo pegando o doce. Veja as fotos!

Viih Tube, que recentemente realizou um evento para o lançamento oficial do seu livro 'Tô Grávida! O Que a Gente Faz Agora?' contou na publicação está reconsiderando a ideia de aumentar mais a família. Ela contou que 'perdeu a vontade de engravidar' durante a gestação do segundo herdeiro, Ravi. Saiba mais aqui.