Alexandre Borges diz que está à procura de um novo amor e revela exigência

Solteiro, o ator Alexandre Borges está em busca de um novo amor! Em entrevista à revista Quem divulgada nesta quinta-feira, 19, o artista defendeu que não há um limite de idade para se apaixonar, mas que as prioridades mudam ao longo da vida. Ele ainda contou que prioriza mulheres com “cabelos brancos”.

Seu último namoro foi há mais de cinco anos. "Tive uma namorada por uns três anos, uma portuguesa, que foi bem legal. O destino veio, a pandemia, a piora da minha mãe (Rosa Linda Maria Borges, 1938 - 2021), e acabou que a relação não foi adiante. Mas estamos aí, em busca de um novo amor", disse ele.

Que contou qual é sua exigência: "Alguém da minha geração, com os cabelos brancos como eu. E vamos que vamos", completou. “Com certeza estar amando, apaixonado, é uma das coisas mais maravilhosas da vida. Ter uma pessoa, ter com quem estar. Mas não pode ser mais por carência, não pode ser uma aventura. ‘Ah, vamos ver o que vai dar'”, disse ele sobre mudar as prioridades.

O ator contou ainda como foram suas últimas tentativas "Já tive encontros, pessoas, lógico, mas para uma relação fixa estou esperando que a vida traga uma coisa irresistível e que eu queira estar perto para me dedicar a outra pessoa. É mais uma coisa de vir a pessoa certa. O cupido só te acerta quando se está distraído, então estou aí e vamos ver o que ele me reserva".

Vale lembrar que Alexandre foi casado com a atriz Julia Lemmertz por 22 anos. O ex-casal se conheceu em 1991, mas foi apenas em 1993 que oficializaram a união. Eles colocaram um ponto final na relação em 2015. Juntos, eles são pais deMiguel Borges.

