Galã da Globo, Pedro Novaes revela se já viveu paixão à primeira vista

GAROTA DO MOMENTO

Em conversa com a imprensa, da qual a CARAS Brasil participou, Pedro Novaes fala sobre os bastidores de Garota do Momento

Apesar de não acompanhar muito as redes sociais, Pedro Novaes (28) não esconde a alegria em ver o sucesso que Garota do Momentotem feito desde sua estreia. Novo galã das noites da Globo, o ator se tornou assunto recentemente ao surgir com a namorada, a jornalista Eduarda Vilar (25), e tem arrancado declarações de fãs ao interpretar o romântico Beto na trama.

Na história de Alessandra Poggi (50), Beto se apaixona à primeira vista por Beatriz (Duda Santos). Porém, Pedro Novaes revela que, diferente da trajetória de seu personagem, nunca viveu uma paixão tão repentina. "Nunca me apaixonei à primeira vista, acho que tem um desejo e curiosidade de início."

"Mas, a paixão está ligada ao conhecimento, você se apaixona por conhecer a pessoa. Pode haver uma ligação a primeira vista, que é o que o Beto vive, mas ele se apaixona porque ele começa a conhecê-la, entender como ela é e pensa", completa, em conversa com a imprensa da qual a CARAS Brasil participou.

O artista celebra o sucesso da novela, e conta que parte da boa recepção do público pode ter surgido do clima e da boa relação entre o elenco. "Quando chegamos para trabalhar está nítido na cara de todo mundo, e já tínhamos essa sintonia antes de estrear. Com a estreia, o clima ficou melhor ainda. Mas, acho que boa parte desse sucesso vem da forma que estamos conduzindo aqui [nos bastidores]."

Novaes também aproveita para comentar sobre a oportunidade de trabalhar novamente com Palomma Duarte(47), que interpreta novamente o papel de sua mãe, e trocar pela primeira vez experiências com Danton Mello(49).

"A Palomma eu já tinha trabalhado, ela tinha feito minha mãe em Malhação, e o Danton é a primeira vez que eu trabalho com ele. Ele é um cara super generoso, você se emociona fácil em cena com ele, é muito presente e muito dedicado. Hoje mesmo, chegamos 40 minutos antes só para bater os textos. São dois atores que eu admiro muito."

