Preta Gil ganha recado especial da madrasta antes de nova cirurgia

A cantora Preta Gil, que retomou o tratamento contra o câncer em outubro deste ano, passará por uma nova cirurgia nesta quinta-feira, 19, para remover tumores de seu corpo. Bastante querida, a artista tem recebido diversas mensagens de apoio, incluindo amigos, familiares e fãs.

Nesta manhã, Preta ganhou um recado especial da madrasta, Flora Gil, que enviou boas vibrações à cantora. Por meio das redes sociais, a esposa de Gilberto Gil publicou uma foto ao lado da enteada e desejou forças na nova etapa do tratamento.

"Todo amor que houver nessa vida. Saúde e amor pra ela", escreveu Flora na legenda da postagem. A atriz Carolina Dieckmann, uma das melhores amigas de Preta Gil, também deixou uma mensagem de apoio em seu Instagram.

"Minha Pre, estou com você mesmo quando não estou, porque o amor é o nosso lugar... Hoje, todo bem do mundo é pra você", escreveu a loira. Na noite de quarta-feira, 18, a cantora publicou um registro já no hospital com o filho, Francisco Gil, e pediu orações ao público.

"Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo!!! O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração. Gratidão por poder me tratar, por estar cercada de médicos muito competentes, um amor que transborda vindo da minha família, dos meus amigos e de vocês. Amanhã a cirurgia começa muito cedo e pedi à minha equipe que informem vocês. Rezem por mim. Meu filhote está aqui comigo, cuidando da mãezinha dele, te amo", escreveu ela.

Preta Gil ganha presente simbólico de Angélica

A cantora Preta Gil ficou encantada com o presente que recebeu da apresentadora Angélica apenas um dia antes de passar por nova cirurgia. Ela será operada nesta quinta-feira, 19, para remover tumores em sua luta contra o câncer. Então, a esposa de Luciano Huck enviou um presente simbólico para apoiar a amiga.

Angélica deu uma imagem de Nossa Senhora de Fátima para Preta para dar um apoio religioso para a amiga. Preta adorou o presente e disse que levará a imagem para o hospital; confira detalhes!

