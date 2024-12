Luka Ribeiro recorda seu maior desafio em A Fazenda e revela se voltaria ao reality

Em entrevista à CARAS Brasil, Luka Ribeiro comenta sua participação na 8ª edição de A Fazenda e conta como o programa impulsionou sua carreira

Ator de tramas como Cheias de Charme(Globo, 2012) e Jesus(Record, 2018), Luka Ribeiro(53) foi finalista da 8ª edição do reality A Fazenda. Às vésperas da final da 16ª temporada, o ator recorda o maior desafio da sua passagem pelo programa e revela se voltaria ao confinamento caso fosse convidado.

"Lembro de tudo, para mim foi uma experiência única de vida, muito impactante. Fiquei 83 dias confinado, sem nenhuma distração, diversão ou entretenimento além da convivência humana e o trato com os animais", recorda Luka Ribeiro , em entrevista à CARAS Brasil.

O artista conta que, ao longo do confinamento, conseguiu manter um equilíbrio pessoal razoável e gostava das tarefas relacionadas aos cuidados com os animais. Para ele, foi difícil ficar longe da família e enfrentar os dias sem nenhuma distração ou entretenimento.

Leia também: Luka Ribeiro confirma retorno para a TV Globo após três anos: 'Motivo de muita alegria'

"Fiquei quase três meses longe da minha família, da minha filha e da minha mulher. Eu sentia muita saudade e sentia uma certa preocupação também. O confinamento te tira do eixo, as dinâmicas são direcionadas para que se tenha atrito e confusão. Não é um clube de escoteiros ou um spa, o tempo todo você tem que estar em evidência e disputando algo com alguém."

Apesar de não ter se envolvido em brigas muito intensas, ele foi um participante que se destacou e teve posicionamentos firmes ao longo da temporada. Para além do desgaste emocional, o período também o trouxe reflexões e aprendizados —e a visibilidade de um público novo para sua carreira.

"Não tem como sair do mesmo jeito que você entrou", conta. "Diferente do BBB, em que a grande maioria das pessoas que participou eram desconhecidos, quando eu entrei em eu já tinha quase 20 anos de carreira. Eu não fui em busca de fama, fui com outro intuito. Porém, toda uma geração mais jovem me conheceu e começou a me acompanhar. A Fazenda me trouxe um público novo."

O artista ainda diz que levou para fora do reality a amizade com Thiago Servo(38) e Ana Paula Minerato(33), além do fator financeiro, já que eles recebiam uma quantia considerável para participar do programa, pelas publicidades e também por ter chegado à final. Ele também diz que recebeu alguns haters, o que é natural, porém, acontecia em uma proporção diferente do que acontece hoje.

"Algumas pessoas têm suas carreiras destruídas. Graças a Deus esse não é o meu caso. Em 2015, o reality não tinha essa repercussão e esse sucesso absurdo do digital. Estamos falando de 10 anos praticamente para trás, o digital não é o que ele é hoje. Hoje, tem um outro peso."

Luka também diz que chegou a ser sondado para participar novamente do programa, e acabou não aceitando, e o mesmo aconteceu quando foi convidado com a esposa, Anne Andrade, para entrar no Power Couple.

"Minha vida estava de uma outra maneira [no momento]. Não é uma ideia que eu tenha de voltar, mas não gosto de dizer que nunca mais faria. Apesar de todo o desgaste físico, emocional e psicológico, vale muito à pena para quem entra de coração aberto e quer viver isso intensamente."

Leia mais em: Galã dos anos 90, Luka Ribeiro celebra trabalho com Fernanda Montenegro: 'Realização de um sonho'

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: