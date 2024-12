Hariany Almeida entrega boa relação com Virginia Fonseca: 'O povo criou'

Hariany Almeida contou que se dá bem com Virginia Fonseca e comentou sobre a suposta rivalidade apontada entre elas pelo público

A influenciadora digital e ex-BBB Hariany Almeida esteve presente na festa especial de 50 milhões de seguidores de Virginia Fonseca, realizada na noite de quarta-feira, 18, em São Paulo. Namorada do cantor Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, ela abriu o jogo sobre a amizade com a famosa e garantiu que as duas se dão muito bem.

Em entrevista ao 'Gshow', Hariany colocou um ponto final nas especulações a respeito de uma suposta rivalidade entre ela e Virginia. A ex-BBB garantiu que sempre possuiu uma ótima relação com a esposa de Zé Felipe e não poupou elogios ao parabenizá-la pela marca alcançada na carreira.

"Admiro muito a trajetória da Virginia, ela é uma menina muito esforçada, trabalhadora. Admiro o quanto ela coloca a família dela em tudo que ela se propõe a fazer. E é admirável, 50 milhões de seguidores... Rainha do Brasil", declarou Hariany Almeida.

Em seguida, a nora do cantor Leonardo confessou que ficou insegura quando entrou para a família do artista sertanejo devido aos comentários na internet sobre uma possível rivalidade com Virginia. “No começo, para mim foi complicado. Porque eu fiquei na dúvida: 'Será que a Virginia gosta mesmo de mim?' Mas é porque o povo fica falando mesmo. Acho que tudo que engaja o povo fala mesmo", disse.

Por fim, Hariany ressaltou que com o tempo as especulações de inimizade diminuíram e reforçou a relação respeitosa que sempre existiu entre ela e Virginia Fonseca. "Agora, está tudo bem. Acho que a mídia já aquietou de tentar fazer rivalidade entre nós duas. É uma bobeira. São coisas que o povo criou e que não é verdade", concluiu.

Hariany e Matheus Vargas na festa de Virginia - Reprodução/Instagram

Famosos na festa de 50 milhões de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca realizou uma megafesta na noite de quarta-feira, 18, em São Paulo, para celebrar um grande marco em sua carreira: 50 milhões de seguidores. Além de familiares e amigos, a apresentadora do SBT também recebeu fãs e celebridades na comemoração especial.

Famosos como a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, Yasmin Brunet, Felipe Araújo, João Silva, Zé Vaqueiro, Joaquim Lopes, Biel, Tays Reis, Regina Volpato, entre outros, fazem parte da grande lista de pessoas que prestigiaram a conquista de Virginia; confira as fotos!

Leia também: Bolo da festa de Virginia Fonseca chama a atenção com detalhe especial