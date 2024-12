Ex-BBBs Franciele e Diego Grossi reatam casamento após anúncio de separação

Juntos! Ex-participantes do BBB 14, Franciele e Diego Grossi decidiram reatar o casamento de 10 anos após revelarem separação

Ex-participantes do BBB 14, Franciele e Diego Grossi decidiram dar uma nova chance ao casamento e reataram a união de 10 anos. Os dois haviam anunciado a separação no dia 11 de dezembro e, em entrevista ao 'Extra', a empresária confirmou que eles já não estavam mais juntos há cerca de um mês.

De acordo com o veículo, na noite de quarta-feira, 18, Franciele e Diego foram vistos aos beijos em uma casa de shows na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Por meio das redes sociais, os dois publicaram fotos coladinhos e ao lado de outros amigos no local.

Em seu perfil no Instagram, o ex-BBB compartilhou um vídeo romântico com Franciele ao som de 'Vou Voando', da dupla sertaneja Jorge e Mateus. "Casal de frangos", escreveu ele na legenda. Vale lembrar que o casal iniciou o romance ainda no confinamento do reality show da TV Globo.

Em julho de 2022, Franciele e Diego Grossi anunciaram o fim do casamento pela primeira vez. No entanto, poucos dias após a notícia, os dois apareceram ao lado do filho, Enrico, de 4 anos atualmente, e revelaram que decidiram reatar a união.

"Por que Deus sabe o que faz, sabe o que tira e sabe o que traz! E ele nos trouxe de volta. Ainda mais fortes amor, eu amo vocês!", declarou Franciele, na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diego Grossi (@diegocgrossi)

Ex-BBB Diego Grossi fez reflexão antes de reatar com Franciele

Recentemente, o ex-participante do BBB 14, Diego Grossi usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma breve reflexão sobre mudanças em sua vida ao longo do ano de 2024. Em seus stories no Instagram, ele contou que conseguiu superar o vício em jogos de azar e está se curando de uma depressão; confira detalhes!

Leia também: Alexandre Borges diz que está à procura de um novo amor e revela exigência