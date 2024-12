Amiga de Preta Gil atualiza sobre cirurgia: ‘É demorada mesmo’

Amiga de Preta Gil atualiza os fãs da cantora sobre cirurgia para remover tumores: ‘Tudo foi programado para ser feito com calma’

Amiga da cantora Preta Gil, Malu Barbosa fez um post nas redes sociais para atualizar os fãs da amiga sobre a cirurgia que acontece ao longo do dia desta quinta-feira, 19. A artista já entrou no centro cirúrgico e o procedimento deve demorar algumas horas.

Assim, a amiga dela tranquilizou a todos ao contar que já era previsto ser uma cirurgia longa e que tudo estava programado para ter sucesso no procedimento. De acordo com o colunista Leo Dias, a cirurgia está prevista para durar cerca de 18 horas - podendo ser mais ou menos, de acordo com o andamento do tratamento.

“Olá pessoal! Sei que muitos estão mandando energias positivas pra Preta! Ela vai ficar bem! É uma cirurgia demorada mesmo e tudo foi programado pra ser feito com calma e tranquilidade. Assim que tivermos mais informações voltamos para falar! Ela está com os melhores e bem preparada! Sei que estamos todos ansiosos, mas vai ficar tudo bem”, disse ela, que também acompanhou Preta durante a ida a Nova York em busca de uma segunda opinião médica.

Preta Gil passou pela nova cirurgia para remover os tumores com metástases que apareceram após finalizar o tratamento contra o câncer no intestino. Em agosto de 2024, ela foi diagnosticada com quatro novos focos cancerígenos, sendo dois nos linfonodos, um no peritônio e um no ureter.

Presente de Angélica

A cantora Preta Gil ficou encantada com o presente que recebeu da apresentadora Angélica apenas um dia antes de passar por nova cirurgia. Ela será operada na quinta-feira, 19, para remover tumores em sua luta contra o câncer. Então, nesta quarta-feira, 18, a esposa de Luciano Huck enviou um presente simbólico para apoiar a amiga.

Angélica deu uma imagem de Nossa Senhora de Fátima para Preta para dar um apoio religioso para a amiga. Preta adorou o presente e disse que levará a imagem para o hospital.

"Que presente mais lindo que eu ganhei. Nossa Senhora de Fátima, coisa mais linda. Minha amiga Angélica que me deu. Ela é devota e eu vou levar para o hospital para ficar comigo lá. Amei”, afirmou.

Presente de Angélica para Preta Gil antes de cirurgia

