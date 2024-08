Vagner Magal se manifesta após Selminha Sorriso expor fim do casamento

Após Selminha Sorriso anunciar o término de seu casamento com Vagner Magal em um desabafo, o vocalista se pronunciou nas redes sociais

Após Selminha Sorriso, porta-bandeira da Beija-Flor, anunciar o término de seu casamento com Vagner Magal, o vocalista do grupo de pagode Clareou também se pronunciou nas redes sociais. O casal, que esteve junto por cinco anos, encerrou a relação no início deste mês.

“Queridos amigos e fãs, quero compartilhar algo importante com vocês. Desde o mês de julho, eu e Selminha Sorriso decidimos, com muito carinho e respeito, seguir caminhos diferentes após cinco anos de uma linda história juntos. Foi um período de grande aprendizado e amor, que guardarei sempre com muito afeto”, iniciou o texto.

"Agradeço imensamente pelo apoio de todos ao longo dessa jornada. Continuamos a torcer pela felicidade um do outro e seguimos em frente, com o coração em paz", completou o pagodeiro, que assinou o texto também em nome de Selminha. "Com carinho e gratidão, Magal e Selminha Sorriso”, encerrou ele, que trancou os comentários.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MAGAL (@magalclareou)

Selminha Sorriso chora ao expor fim do casamento

A estrela do carnaval carioca usou seu Instagram nesta terça-feira, 20, para anunciar o fim de seu casamento comVagner Magal. No vídeo, ela revela que o casal terminou o relacionamento, que durou cerca de cinco anos, no início do mês. Em lágrimas, ela afirma que o artista foi o responsável pelo divórcio.

"Infelizmente, eu e Vagner Magal não estamos mais juntos. Muito triste o que ele fez comigo. Quem conhece a nossa história sabe o quanto eu fui dedicada em todos os momentos. Nesses quase cinco anos de relacionamento, eu fui uma boa mulher. Mas, infelizmente, o ser humano, alguns seres humanos, não são pessoas boas, são cruéis, são perversas, são ingratas. Começou tão lindo, né? Todo mundo achava tão lindo, gente. E era lindo. Mais lindo da minha parte. Infelizmente. Da parte dele, não", detalhou.