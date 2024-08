Porta-bandeira da escola de samba Beija-Flor, Selminha Sorriso anunciou o fim de seu casamento com Vagner Magal, vocalista do grupo de pagode Clareou

Porta-bandeira da escola de samba Beija-Flor, Selminha Sorriso usou seu Instagram nesta terça-feira, 20, para anunciar o fim de seu casamento com Vagner Magal, vocalista do grupo de pagode Clareou. No vídeo, ela revela que o casal terminou o relacionamento, que durou cerca de cinco anos, no início do mês. Em lágrimas, ela afirma que o artista foi o responsável pelo divórcio.

"Infelizmente, eu e Vagner Magal não estamos mais juntos. Muito triste o que ele fez comigo. Quem conhece a nossa história sabe o quanto eu fui dedicada em todos os momentos. Nesses quase cinco anos de relacionamento, eu fui uma boa mulher. Mas, infelizmente, o ser humano, alguns seres humanos, não são pessoas boas, são cruéis, são perversas, são ingratas. Começou tão lindo, né? Todo mundo achava tão lindo, gente. E era lindo. Mais lindo da minha parte. Infelizmente. Da parte dele, não", detalhou.

Na legenda, ela escreveu: "Esse vídeo é referente ao dia 07 de agosto, foi muito difícil pra mim, mas nesse momento eu quero compartilhar com todos que se preocuparam comigo e que perceberam que algo não muito legal estava acontecendo, agradeço do fundo do meu coração. Eu estou bem, estou em paz, estou seguindo. Quanto ao Vagner (Magal) desejo que ele seja muito feliz, que tenha saúde e que seja vitorioso na sua carreira", completou.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Amada, sei que não é fácil. Já passei por isso, a vida que segue. Força, amor", disse Adriana Bombom. "Força, minha irmã! Se você fez a sua parte agradeça a Deus pelo livramento!", escreveu Teresa Cristina. "Menina, ninguém merece seu choro... sorria, Selminha", falou a ex-BBB Sol Veiga. "Vamos, tia, seguir em frente! Você é uma deusa, não esquece, tá?", elogiou Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz.

Veja a publicação: