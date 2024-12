Toguro recebe alta após ser internado na UTI: 'Valorize a sua saúde'

O influenciador digital Toguro contou que recebeu alta hospitalar após ser internado na noite de Natal e aproveitou para fazer uma reflexão

O influenciador digital Toguro usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 27, para contar que recebeu alta hospitalar após ficar dois dias internado na UTI. Ele foi internado na noite de Natal após sentir fortes dores nos testículos.

Em seu perfil oficial no Instagram, Toguro publicou um vídeo para informar os fãs sobre a alta e aproveitou para fazer uma reflexão. "Depois de dois dias internado, recebi alta pra fazer o tratamento em casa", começou.

"Tô aqui pra mandar um recado: valorize a sua saúde, sua liberdade, coisas simples. Fiquei dois dias internado e não consegui ver o mundo, coisas materiais, eu pensei o quão valioso é minha saúde, a liberdade, correr no parque, treinar, abraçar quem eu quero. Eu fiquei em um quarto fechado, sem liberdade e sem saúde, e eu valorizei quão importante é a nossa saúde, a nossa liberdade, a nossa vida. Valorize as coisas simples...", acrescentou.

Toguro também aproveitou para agradecer a equipe médica e falou que vai seguir o tratamento em casa. "Tô livre, vou fazer o tratamento em casa. 10 dias de tratamento, tomara que dê certo", completou a gravação.

Confira:

Qual o motivo da internação de Toguro?

Toguro contou que sentiu fortes dores no testículo e decidiu procurar ajuda médica. Ele disse que é possível ser uma infecção na região. "Você só sabe o que é valorizar a saúde, quando você não tem ela. Ontem, comecei a ter fortes dores no testículo direito, eu não ia ao hospital, talvez quando eu acordasse eu iria. Só que a dor começou a ficar suprema. Eu tive essa mesma infecção 'bacteriana' ano passado, então eu já sabia que a parada era internação e medicação. Dei entrada no hospital 5 da manhã no Natal, e talvez ficarei internado mais uns dias. Nunca imaginei que ia passar um Natal dentro do hospital, muito menos na UTI", disse ele. Veja o desabafo completo!

