Motivo da internação de Toguro vem à tona. Saiba o que aconteceu

Influencer Toguro explica o verdadeiro motivo que o fez ir para o hospital em pleno feriado de Natal: ‘Dor começou a ficar suprema’

O influenciador digital Toguro surpreendeu ao revelar que foi internado no hospital durante o feriado de Natal após um problema de saúde. Ele apareceu deitado em um leito hospitalar e contou que estava na UTI. Agora, o rapaz reapareceu na internet para revelar o que aconteceu.

Toguro contou que sentiu fortes dores no testículo e decidiu procurar ajuda médica. Ele contou que é possível que seja uma infecção na região. "Você só sabe o que é valorizar a saúde , quando você não tem ela. Ontem, comecei a ter fortes dores no testículo direito , eu não ia ao hospital, talvez quando eu acordasse eu iria. Só que a dor começou a ficar suprema. Eu tive essa mesma infecção 'bacteriana' ano passado, então eu já sabia que a parada era internação e medicação. Dei entrada no hospital 5 da manhã no Natal, e talvez ficarei internado mais uns dias", disse ele.

E completou: "Nunca imaginei que ia passar um Natal dentro do hospital, muito menos na UTI. Deu fortes dores ontem no meu testículo direito, o mesmo que tive uma bactéria lá atrás em Londres, e peguei andando de moto. Quando voltei pro Brasil, uma forte dor e, desde então, nunca mais senti. Semana passada, fiquei umas quatro horas andando de bicicleta e ontem, véspera de Natal, começou a dor suprema no meu testículo direito".

Por fim, Toguro disse que espera ter alta hospitalar em breve. " Como eu já sabia, vim pro hospital, sabia que ia ficar internado, é uma infecção e tem que cuidar, senão vai de operação. Imagina operar meu testículo . Odeio hospital, não queria estar aqui. E, se estou postando vídeo, é pra alertar meus seguidores que estou melhorando. Agora estou no apartamento, sem data de alta, todo furado, fazendo exames aqui, e vamos embora. Não vejo a hora", comentou.