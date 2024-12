Toguro é internado na UTI na noite de Natal. Entenda o que aconteceu

O influencer Toguro precisou ser hospitalizado na noite de Natal após sentir fortes dores e explica o que aconteceu

O influenciador digital Toguro precisou ser internado na noite de Natal. Ele foi levado para a UTI após sentir fortes dores durante a ceia e está em observação para realizar exames.

Nas redes sociais, o rapaz contou o que aconteceu. "Está me dando calafrios. Tive um problema ano passado e voltou a doer. Estou com o mesmo problema, começou a doer agora pela tarde, vou ao hospital se não melhorar. Estou me tremendo inteiro, estava animado para comer a ceia, para tomar uma. Vim direto para a cama, estava contando os minutos para dar meia-noite, abraçar a galera e vir para cá. Estou zoado", disse ele.

E completou: "Só queria ter passado um Natal legal, mas no meio da ceia começou a dor suprema, dor pesada. Iria vir ao hospital só amanhã, só que a dor ficou pesada. Valorizem a saúde, você sabe o quanto ela vale quando você não tem".

Em 2023, Touro ficou doente ao contrair uma infecção bacteriana em Londres, Inglaterra. Ele precisou tomar 3 tipos de antibióticos.