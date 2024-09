Mônica Martelli surge sozinha na festa da filha e conta proibição da herdeira

Após comemorar os 15 anos da filha, Mônica Martelli surge sozinha em fotos da festa e conta proibição feita pela herdeira para ela

A atriz Mônica Martelli comemorou nos últimos dias o aniversário de 15 anos de sua única filha, a jovem, Júlia. Além de ter feito uma festa intimista em casa, a escritora promoveu uma reunião para a adolescente com seus amigos.

Apesar de ter marcado presença no momento, a artista contou que foi aconselhada acompanhar apenas de longe a celebração e após a festa não recebeu autorização de postar os cliques com Júlia na rede social. Por isso, Mônica Martelli apareceu sozinha com o bolo e no espaço onde foi montada a festa.

"Fim de semana foi pura celebração para os 15 anos da Julia. Coisa boa é agradecer a vida de quem a gente ama. P.S.: A Julia mesmo não aparece em nenhuma foto pois não fui autorizada. Finjam que é ela atrás do bolo", revelou a famosa sobre a postura da adolescente.

Nos comentários, outras famosas, mães de adolescentes se identificaram com a atriz. "A Rafa é igual! Não posso postar foto dela e ela ainda fala : vou parar de te seguir e vai sair no @choquei", escreveu a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Na segunda-feira, 2, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos da vida da herdeira, incluindo do dia de seu nascimento, e prestou uma bela homenagem. "Julia hoje faz 15 anos! Meu amor, vamos celebrar a sua existência. Obrigada por ter me feito mãe!!! Sinto saudades de você todos os dias, mesmo você estando ao meu lado. Você me dá força e vontade de viver! Você é uma filha amorosa, figura, inteligente, decidida e melhor parceira de vida! Agradeço nossa caminhada de mãos dadas. Minha filha linda, saúde e que você consiga viver sua vida da forma como desejar! Seja fiel a você mesma! Te amo incondicionalmente!", declarou a artista.

Martelli completou a postagem contando uma exigência de Julia. "Ps: Julia não deixou eu marcá-la e disse que não vai me repostar. Fui expulsa do paraíso de repente. Minha adolescente amada, eu sei que a caminhada para a vida adulta não é fácil. Que você encontre logo sua identidade e volte a postar a mamãe! Te amo infinito. Te amo, adolescente", finalizou.