Ticiane Pinheiro mostra os irmãos e as sobrinhas em fotos de festa da filha

Com cliques da festa de Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro mostra seus três irmãos e suas duas sobrinhas; veja quem são eles

A apresentadora Ticiane Pinheiro entrou no clima do Dia do Irmão para fazer uma homenagem para seus três irmãos, Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro e Fernando Pinheiro. Aproveitando a reunião do trio, de seus pais Helô Pinheiro e Fernando Pinheiro, e das sobrinhas, Buby Pinheiro e Lolle Pinheiro, na festa de Rafaella Justus, a famosa usou os cliques da família reunida no evento para fazer uma declaração.

Em sua rede social, a jornalista postou os cliques com todos eles na comemoração, ocorrida na última sexta-feira, 30, em um hotel de luxo em São Paulo, e falou sobre ser muito grata por tê-los em sua vida. A beleza da família e estilo da eterna Garota de Ipanema chamaram a atenção.

"Sou muito grata pela FAMÍLIA que eu tenho. Amo vocês @kikipinheiro@jooooopinheiro@fefepinheirojr. Aproveitei para colocar as fotos dos meus pais que graças a eles eu tenho esses irmãos maravilhosos, minhas sobrinhas @buby_pinheiro e @lollepinheiro e minhas filhas @rafapinheirojustus e Manu", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros da família na festa de 15 anos de Rafaella Justus. "Que família linda", exclamaram. "Que DNA maravilhoso", exclamaram.

Ainda nos últimos dias, ao lado da irmã, Jô Pinheiro, Ticiane Pinheiro acompanhou a aparição de Cesar Tralli no Jornal Nacional. O marido está no Rio de Janeiro substituindo William Bonner na bancada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro é cobrada após festa de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro foi cobrada por algumas pessoas próximas sobre não terem sido chamadas para a festa de Rafaella Justus na última sexta-feira, 30. Em seus stories na rede social, a famosa deu satisfação nesta segunda-feira, 02, e esclareceu sua seleção.

Após receber várias mensagens elogiando o evento, a esposa de Cesar Tralli contou que também recebeu questionamentos de alguns indivíduos sobre não terem recebido o convite para a celebração de luxo. A loira então esclareceu o que aconteceu e foi direta ao assunto, dizendo que a festa era de sua herdeira, e não dela. Veja mais aqui.