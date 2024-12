Ticiane Pinheiro impressiona ao mostrar árvore giratória de Natal em sua casa

Criativa! A apresentadora Ticiane Pinheiro dividiu detalhes da árvore de Natal 'diferentona' escolhida para decorar sua casa

A apresentadora e jornalista Ticiane Pinheiro usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, véspera de Natal, para dividir com os seguidores a decoração especial feita em sua casa para as festas de fim de ano. Em seu Instagram oficial, a comunicadora revelou que escolheu um item 'diferentão' para compor a sala de estar da residência.

Este ano, Ticiane colocou a criatividade para jogo e apostou em uma árvore de Natal giratória. Em um vídeo compartilhado, a esposa de César Tralli mostrou o adereço enfeitado com diversas bolas em vermelho, ursinhos de pelúcia, laços e algumas caixas de presentes ao redor do pinheiro.

A artista ainda aproveitou o momento para deixar uma mensagem especial ao público que a acompanha: "Estou apaixonada pela minha árvore giratória. Neste Natal, celebre a magia dos pequenos gestos, o calor da amizade e o amor que nos une", declarou Ticiane Pinheiro na legenda.

Vale lembrar que a apresentadora da Record TV passará o primeiro Natal longe da filha mais velha, Rafaella Justus. Isso porque, a adolescente, fruto de seu antigo casamento com Roberto Justus, está viajando com o pai e a madrasta, Ana Paula Siebert.

Confira a árvore de Natal de Ticiane Pinheiro:

César Tralli ganha surpresa especial da filha na Globo

Dia de muita festa para César Tralli! O jornalista completou mais um ano de vida na segunda-feira, 23, e celebrou a data especial em dose dupla. Após receber um bolinho de aniversário nos Estúdios Globo, o âncora do 'Jornal Hoje' foi surpreendido com uma visita bastante especial da filha, Manuella.

A pequena, fruto de seu casamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro, foi até a emissora onde o pai trabalha para presenteá-lo. No registro, compartilhado pela comunicadora nas redes sociais, é possível notar a emoção de César Tralli em receber a herdeira, que ainda levou uma cartinha para ele; confira detalhes!

