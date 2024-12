César Tralli ganha surpresa especial da filha na Globo em seu aniversário

Celebrando mais um ano de vida, o jornalista César Tralli foi surpreendido pela filha, Manuella, com uma visita emocionante em seu trabalho

Dia de muita festa para César Tralli! O jornalista completou mais um ano de vida na segunda-feira, 23, e celebrou a data especial em dose dupla. Após receber um bolinho de aniversário nos Estúdios Globo, o âncora do 'Jornal Hoje’ foi surpreendido com uma visita bastante especial da filha, Manuella.

A pequena, fruto de seu casamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro, foi até a emissora onde o pai trabalha para presenteá-lo. No registro, compartilhado pela comunicadora nas redes sociais, é possível notar a emoção de César Tralli em receber a herdeira, que ainda levou uma cartinha para ele.

"Hoje é aniversário do melhor marido do mundo e a Manu fez uma surpresa para o papai no trabalho, visitando o estúdio pela primeira vez… Feliz aniversário para o melhor papai do mundo! Saúde, amor e muitas felicidades! Obrigada por existir meu amor!!! Te amamos muito", escreveu Ticiane Pinheiro na legenda da publicação.

O aniversariante do dia também deixou um comentário especial, destacando o quanto se sente realizado pela família que os dois construíram. "Feliz demais com essa surpresa toda especial. Fiquei emocionado. Muito. Eu agradeço a Deus todos os dias pela existência de vocês em minha vida", iniciou ele.

"Sou um homem que cada dia mais valoriza e celebra a família. Você, minha companheira, minha esposa linda, e minhas filhas, Manu e Rafa, me preenchem de propósito e felicidade. Saudade demais da Rafa. Ela faz muita falta entre nós. Logo mais chegam as nossas férias juntos! Amo vocês", completou César Tralli.

Vale lembrar que Rafaella Justus, filha mais velha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, está viajando com o pai e a madrasta, Ana Paula Siebert, e, por isso, não passará o Natal ao lado da mãe este ano.

Rafaella Justus homenageia César Tralli em aniversário

Na última segunda-feira, 23, Rafaella Justus publicou em seu Instagram Stories uma foto ao lado de seu padrasto César Tralli, que completou 54 anos. "Parabéns para o pai postiço que a vida me deu. Eu sou tão grata por ter alguém tão especial por perto, fazendo minha mãe feliz, e me fazendo muito feliz também", iniciou a adolescente.

"Você me ensina a cada dia, que sorte a minha por você ter entrado na minha vida há 11 anos. Você sempre me guia a enxergar o 'copo meio cheio' em todas as situações. Obrigada por cada conselho, cada conversa e por tudo o que você já fez por mim e pela nossa família. Você é incrível, te desejo tudo de mais lindo sempre!! Meu eterno Biscoito/Bis! Muita saúde! Te amo demais", completou Rafaella Justus.

