Thales Bretas relembra Paulo Gustavo: 'Saudades eternas'

Thales Bretas fez uma emocionante declaração para Paulo Gustavo no dia que o famoso humorista completaria 46 anos de vida

Nesta quarta-feira, 30, é celebrado o Dia do Humor em homenagem a Paulo Gustavo, que completaria 46 anos de vida. O famoso humorista morreu em 2021 devido à complicações causadas pelo Covid-19.

Em sua conta no Instagram, Thales Bretas relembrou algumas fotos do artista e se declarou. Eles tiveram um relacionamento de oito anos, que originou os filhos Romeu e Gael, atualmente com cinco anos.

"Hoje é o Dia do Humor no Brasil porque foi o dia que nasceu um grande gênio nessa arte, que eu tive a sorte de ter ao meu lado por oitto anos! PG interpretou personagens geniais, amados por muita gente! Mas casa era a persona que mais amamos: o marido sensível, o pai amoroso (e às vezes histriônico como Dona Hermínia), o crítico social, o palhaço que ria de si mesmo e fazia sua caricatura de todo mundo com quem convivia. Me deu muito amor, nossos filhos que tanto quisemos e muitos dias de sonhos realizados! Me ensinou a ver a vida por uma ótica menos séria, mais alegre e leve! Me deu também meus dias mais difíceis na vida, de muito crescimento e dor. Muito obrigado por ter vindo ao mundo em 1978 e, em pouco tempo, feito tão bem para tanta gente, especialmente para mim! Amor e saudades eternas… gratidão, sempre", escreveu o dermatologista.

Vida na Austrália

Filhos do humorista Paulo Gustavo (1978-2021), os pequenos Gael e Romeu, de cinco anos, viveram por alguns meses na Austrália junto com o pai Thales Bretas, que é dermatologista. Agora, ao voltar ao Brasil, Thales revelou o verdadeiro motivo para ter ido viajar por uma temporada com os herdeiros.

Em um vídeo nas redes sociais, o viúvo de Paulo Gustavo revelou que sempre quis fazer intercâmbio para outro país, mas a oportunidade não tinha aparecido até agora. Com isso, ao se ver em um momento estável da carreira e com os filhos em uma ótima idade para viajar, ele embarcou de cabeça na aventura internacional.

Thales e as crianças passaram seis meses na Austrália para conhecerem outra cultura, outra rotina familiar e melhorarem o inglês. “O que motivou ter esse período sabático com os meus filhos? Eu, como muita gente, sempre tive vontade de fazer intercâmbio, mas não tive essa oportunidade jovem, nem na escola e nem na faculdade. Depois, eu me casei com o Paulo e, adultos, a gente tinha muita vontade de morar fora, mas a gente não tinha tempo por compromissos de trabalho. Aí vieram os filhos e é aquela correria, aquela confusão, não tinha a menor possibilidade de a gente morar com filho bebezinho fora. E, de repente, eu me vi em uma oportunidade, eu consegui me programar aqui na clínica para isso, para viver esses seis meses intensamente com eles, e achei que também seria uma oportunidade incrível que eu não tive acesso, para eles como crianças”, disse ele.

E completou: “Foi uma experiência para mim muito enriquecedora, porque eu consegui dar atenção maior aos meus projetos intelectuais também e menos ao trabalho físico. Tive mais tempo para me dedicar a eles e a casa e ao planejamento de coisas com mais calma, tipo preparar alimentos e ter mais calma no meu dia a dia, coisa que não acontece muito aqui na correria do Brasil”.

