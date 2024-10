Filhos de Paulo Gustavo viveram na Austrália por alguns meses. Saiba o motivo

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas revela o verdadeiro motivo para ter ido para a Austrália com os filhos para passar alguns meses

Filhos do humorista Paulo Gustavo (1978-2021), os pequenos Gael e Romeu, de 5 anos, viveram por alguns meses na Austrália junto com o pai Thales Bretas, que é dermatologista. Agora, ao voltar ao Brasil, Thales revelou o verdadeiro motivo para ter ido viajar por uma temporada com os herdeiros.

Em um vídeo nas redes sociais, o viúvo de Paulo Gustavo revelou que sempre quis fazer intercâmbio para outro país, mas a oportunidade não tinha aparecido até agora. Com isso, ao se ver em um momento estável da carreira e com os filhos em uma ótima idade para viajar, ele embarcou de cabeça na aventura internacional.

Thales e as crianças passaram seis meses na Austrália para conhecerem outra cultura, outra rotina familiar e melhorarem o inglês. “O que motivou ter esse período sabático com os meus filhos? Eu, como muita gente, sempre tive vontade de fazer intercâmbio, mas não tive essa oportunidade jovem, nem na escola e nem na faculdade. Depois, eu me casei com o Paulo e, adultos, a gente tinha muita vontade de morar fora, mas a gente não tinha tempo por compromissos de trabalho. Aí vieram os filhos e é aquela correria, aquela confusão, não tinha a menor possibilidade de a gente morar com filho bebezinho fora. E, de repente, eu me vi numa oportunidade, eu consegui me programar aqui na clínica para isso, para viver esses seis meses intensamente com eles, e achei que também seria uma oportunidade incrível que eu não tive acesso, para eles como crianças”, disse ele.

E completou: “Foi uma experiência para mim muito enriquecedora, porque eu consegui dar atenção maior aos meus projetos intelectuais também e menos ao trabalho físico. Tive mais tempo para me dedicar a eles e a casa e ao planejamento de coisas com mais calma, tipo preparar alimentos e ter mais calma no meu dia a dia, coisa que não acontece muito aqui na correria do Brasil”.