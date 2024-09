Thais Fersoza e Michel Teló curtem praia com o afilhado

Thais Fersoza e Michel Teló curtiram a praia com o afilhado Pietro, de cinco meses. O bebê é filho de Téo Teló, irmão do sertanejo, e Gabi Luthai

Nesta terça-feira, 24, Thais Fersoza e Michel Teló curtiram um momento muito especial. Eles levaram o afilhado Pietro, de cinco meses, para a praia pela primeira vez.

O bebê é filho de Téo Teló e Gabi Luthai, que também estavam presentes na ocasião. Em sua conta no Instagram, Thais compartilhou diversas fotos do momento em família.

"Fim de tarde com o nosso mascotinho do amor, Pietro. A primeira vez dele na praia foi especial demais… aquele pezinho tocando a areia e gostando foi lindo de ver! Momentos especiais que a gente guarda para sempre no coração! Dias felizes, dias de amor", escreveu ela na legenda da publicação.

Os filhos de Thais e Michel, Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete, também curtiram bastante a praia com os papais, os titios e o priminho.

Semelhança

A atriz e apresentadora Thais Fersoza encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais novas fotos em família. Os cliques especiais foram registrados antes de um jantar ao lado do marido, Michel Teló, e dos cunhados, Teo Teló e Gabi Luthai.

Em seu Instagram oficial, Thais dividiu com o público o momento em família. Esbanjando beleza e simpatia, os quatro surgiram com looks pretos e sorridentes ao posarem em frente a um espelho.

"Amigos, cunhados, compadres. Combo perfeito", escreveu a famosa na foto. Momentos depois, a esposa de Michel Teló publicou em seu feed outro clique, desta vez já no restaurante.

O que chamou atenção dos internautas foi a grande semelhança entre o cantor e o irmão, Teo, que não passou despercebida. "Quem é Michel e quem é Teo?", questionou uma seguidora. "São muito iguais", disse outra. "Acho que estou vendo dobrado", brincou uma terceira.

Mas não foi somente a semelhança dos irmãos que surpreendeu o público. Em meio aos comentários, é possível perceber que os admiradores também apontaram grande igualdade entre Thais Fersoza e Gabi Luthai.

"O engraçado é que você e sua cunhada se parecem também", ressaltou uma fã. "Meu Deus... Parecem gêmeos/gêmeas. Como pode? É muita sintonia e conexão", disse outra. "A convivência está deixando até as duas parecidas uma com a outra", comentou uma terceira.